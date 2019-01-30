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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۳

روند صعودی قیمت نفت ادامه دارد

روند صعودی قیمت نفت ادامه دارد

نگرانی معامله‌گران از اختلال در عرضه نفت ونزوئلا به دلیل تحریم‌های آمریکا سبب شد قیمت نفت افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت شاخص نفت دبلیوتی‌آی آمریکا در ساعت هشت و ۲۵ دقیقه امروز (چهارشنبه، ۱۰ بهمن‌ماه) با ۲۳ سنت افزایش به ۵۳ دلار و ۵۴ سنت و قیمت شاخص نفت خام برنت با ۳۷ سنت افزایش به ۶۱ دلار و ۶۹ سنت رسید.

واندانا هری از مؤسسه مشاوره وانا اینسایت گفت: تحریم‌ها (ضد ونزوئلا) تاکنون برای پالایشگران فعال در سواحل جنوبی آمریکا چالش‌برانگیز بوده است، زیرا آنها وادار شده‌اند به دنبال منابع جایگزینی برای نفت ونزوئلا بگردند و خرید نفت از کانادا را افزایش دهند. با این همه، این کارشناسان هشدار دادند که کمبود ظرفیت خطوط لوله، صادرات نفت کانادا را محدود می‌کند.

کد مطلب 4528402

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