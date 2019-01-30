روند صعودی قیمت نفت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت شاخص نفت دبلیوتی‌آی آمریکا در ساعت هشت و ۲۵ دقیقه امروز (چهارشنبه، ۱۰ بهمن‌ماه) با ۲۳ سنت افزایش به ۵۳ دلار و ۵۴ سنت و قیمت شاخص نفت خام برنت با ۳۷ سنت افزایش به ۶۱ دلار و ۶۹ سنت رسید.

واندانا هری از مؤسسه مشاوره وانا اینسایت گفت: تحریم‌ها (ضد ونزوئلا) تاکنون برای پالایشگران فعال در سواحل جنوبی آمریکا چالش‌برانگیز بوده است، زیرا آنها وادار شده‌اند به دنبال منابع جایگزینی برای نفت ونزوئلا بگردند و خرید نفت از کانادا را افزایش دهند. با این همه، این کارشناسان هشدار دادند که کمبود ظرفیت خطوط لوله، صادرات نفت کانادا را محدود می‌کند.