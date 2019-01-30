دومین همایش «والی مهر» در فریدونکنار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش والی مهر با هدف تجلیل از خیران، حامیان، نیکوکاران در حوزه اکرام ، مشترکان برتر صدقات ، مودّیان زکات و مراکز نیکوکاری سال متوالی به همت کمیته امداد مازندران در مجتمع فرهنگی تربیتی شهید رجایی فریدونکنار همایشی با عنوان «والی مهر» برگزار شد.

رضا نوروزی مدیرکل کمیته امداد مازندران پیش ازظهر چهارشنبه در حاشیه این همایش اظهار داشت:۲۵ هزار و ۱۰۰ حامی نیک اندیش درمازندران حمایت های مادی و معنوی هفت هزار و ۳۴۰ نفر از ایتام و فرزندان طرح محسنین در استان را به عهده دارند.

وی افزود: حامیان و خیّران نیکوکار در مازندران همواره با اقدامات و حمایت های اثر بخش برای برطرف کردن مشکلات ایتام و محسنین در زمینه‌های مختلف مانند ازدواج، تحصیل ، عمرانی ،درمانی و... با کمیته امداد همکاری می کنند.

۶۳ هزار خانوار مازندرانی تحت پوشش و حمایت کمیته امداد هستند.