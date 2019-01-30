لغو اکران مردمی «متری شیش و نیم» در روز اول/ فیلم مشکل مجوز ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، «متری شیش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی و تهیهکنندگی سید جمال ساداتیان که از روز گذشته شایعاتی درباره شرایط حضورش در جشنواره سیوهفتم فیلم فجر در رسانههای مطرح شده است، با وجود پیشفروش بلیت، در اولین روز از اکران مردمی جشنواره روی پرده نخواهد رفت.
این اثر سینمایی قرار بود امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه در تعدادی از سینماهای مردمی به نمایش گذاشته شود اما در سکوت عوامل فیلم و مسئولان جشنواره خبر رسیده است که لااقل در نخستین روز جشنواره برنامه اکرانهای مردمی سینماهای جشنواره، بدون این فیلم اجرا خواهد شد.
از روز گذشته اخباری مبنی بر نداشتن مجوز نمایش فیلم سینمایی «متری شش و نیم» در برخی محافل سینمایی مطرح شد و برخی احتمال فشارهای بیرونی برای حذف این فیلم از جشنواره را مطرح کردند اما وزیر ارشاد در حاشیه آیین افتتاحیه جشنواره و در جمع خبرنگاران ضمن اظهار بیاطلاعی از صحت این گمانهزنیها خبر از حمایت کامل این وزارتخانه از فیلم سعید روستایی داد.
با این وجود و در حالی که خبر رسیده است فیلم در روز نخست روی پرده نمیرود، روابط عمومی جشنواره در اولین واکنش رسمی دقایقی پیش شایعه مجوز نداشتن فیلم برای اکران در جشنواره را تکذیب کرد.
در اطلاعیه روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر آمده است؛ «سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در حالی از چهارشنبه ۱۰ بهمن فعالیت خود را آغاز میکند که از روز گذشته اخباری مبنی بر نداشتن مجوز نمایش فیلم سینمایی «متری شش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی برای نمایش در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر در برخی از رسانهها مخابره شد. براساس اعلام روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شایعات مبنی بر مجوز نداشتن «متری شش و نیم» بیاساس است و این فیلم به دبیرخانه جشنواره رسیده و برای حضور در بخش سودای سیمرغ انتخاب شده است. ضمن آنکه این فیلم مجوز نمایش در جشنواره را هم از طرف شورای پروانه نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است.»
«متری شش و نیم»، دومین ساخته روستایی پس از «ابد و یک روز» است که به معضل اعتیاد در جامعه میپردازد و پیمان معادی، فرهاد اصلانی، نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار در آن به ایفای نقش میپردازند.
رایزنیها برای تعیین تکلیف فیلم از سوی عوامل و نیز مسئولان جشنواره همچنان ادامه دارد.
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