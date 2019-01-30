ابراز نگرانی العبادی از توافقنامه های مربوط به بازگشت پیشمرگه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حیدر العبادی نخست وزیر سابق و رئیس ائتلاف «النصر» عراق امروز با «حسن توران» نماینده جبهه ترکمان و استان کرکوک در پارلمان دیدار کرد.

در این دیدار اوضاع سیاسی کرکوک مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت حفظ ثبات استان و همزیستی مسالمت آمیز میان تمامی اقوام در این استان تاکید شد.

خدمات رسانی به شهروندان استان کرکوک از دیگر موضوعات مورد بررسی در این دیدار بود.

حیدر العبادی خاطرنشان کرد: کرکوک شهری برای همزیستی مسالمت آمیز باقی خواهد ماند و به نوعی یک عراق کوچک است که ثبات آن سوپاپ اطمینان عراق است.

وی همچنین از امضای توافقنامه های سیاسی که زمینه بازگشت نیروهای پیشمرگه به استان کرکوک را فراهم می کند ابراز نگرانی کرد.