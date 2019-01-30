دومین همایش تجلیل از قهرمانان ورزشی ملی در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از ورزشکاران، قهرمانان ملی و فراملی با حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر قزوین امشب برگزار می شود.

در این مراسم از ۱۴۷ ورزشکاران قهرمان مدال آور رقابت های بین المللی، آسیایی و ملی تجلیل خواهد شد.

رقابت های نجات غریق بانوان جام فجر در قزوین برگزار شد

در پایان این رقابت ها در رشته ۶۶ متر با مانع، شیما مختاری پور از استخر تالار شهر، عاطفه بابایی از استخر شاهد و الناز میرزایی از استخر آریان اول تا سوم شدند.

در رشته ۳۳*۴ متر مختلط نجات غریق: هم استخر های شاهد، تالار شهر و کارگران عناوین برتر را کسب کردند.

این رقابت ها با شرکت ۵۰ ناجی از استخرهای فعال استان به میزبانی مجموعه ورزشی استخر شهید رجایی برگزار شد.

عنوان چهارم بانوان کارگر استان در رقابت های فوتبال روی میز

در پایان این رقابت ها تیم بانوان کارخانه یونیلیور نماینده استان، بعد از تیم های اصفهان، مرکزی و فارس عنوان چهارم را کسب کرد.

اولین دوره مسابقات فوتبال روی میز بانوان قهرمانی کارگران کشور به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.

ورزشکار قزوینی به اردوی آمادگی تیم ملی دو و میدانی ناشنوایان دعوت شد

مسلم شیرزاد از قزوین به اردوی آمادگی و متصل به اعزام تیم ملی دو و میدانی در تهران فراخوانده شد.

ملی پوشان به منظور حضور در اولین دوره مسابقات قهرمانی جهان دو و میدانی داخل سالن ناشنوایان ۲۰۱۹ استونی از ۱ اسفند ماه به میزبانی تهران در کمپ تیم های ملی تمرینات خود را آغاز می کنند.