به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی شهیدی در نشست شورای معاونین و مدیران بنیاد ضمن تبریک آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: بررسی سابقه تاریخی جامعه ایران معاصر نشان می‌دهد در همه اقدامات انقلابی و اصلاحی از جمله اقدامات امیرکبیر، وقایع انقلاب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و پیروزی انقلاب اسلامی، نقش فرهنگ ایثار و شهادت بسیار پررنگ است و تحقق و استمرار آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ استقلال کشور با توسعه و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت تضمین می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران در دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: به منظور بزرگداشت شهدای انقلاب اسلامی از سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، نخستین کنگره ملی شهدای فجرآفرین در ایام دهه فجر در تهران و با حضور خانواده‌های شهدا و ایثارگران برگزار می‌شود.

نماینده ولی فقیه در بنیاد با اشاره به مشارکت و نقش پرشور همه اقشار مردم در پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: بی‌تردید، بدون حماسه‌آفرینی شهدا و ایثارگران در مقابله با خشونت رژیم پهلوی، پیروزی انقلاب اسلامی امکان‌پذیر نبود.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه نقش فرهنگ ایثار و شهادت در مقاومت و دفاع ملت ایران در مقابل تهاجم رژیم بعث عراق و حامیان آن مؤثر و تعیین کننده بود، ادامه داد: اگر فرهنگ ایثار و شهادت نبود، امکان مقاومت مردم در مقابل مشکلات اقتصادی در زمان جنگ تحمیلی به ویژه بمباران مناطق شهری فراهم نمی‌شد.

حجت الاسلام والمسلمین شهیدی با اشاره به برنامه‌های معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد برای ایام دهه مبارک فجر و همچنین روز بزرگداشت شهدا، گفت: امروز با توجه به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، بیش از هر زمانی به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به ویژه ایثار اجتماعی برای مقابله با کمبودها و کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ انسجام ملی نیاز داریم و اگر بتوانیم فرهنگ ایثار و شهادت را به درستی در رفتار اجتماعی مسئولان و شهروندان ترویج کنیم، تحمل شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی موجود راحت‌تر خواهد بود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: به منظور ترویج فرهنگ ایثار اجتماعی، دومین همایش علمی ایثار اجتماعی به همت دبیرخانه شورای عالی توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، دانشگاه امام صادق (ع) و با مشارکت صاحب نظران و اساتید حوزه و دانشگاه در اسفند سال جاری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در همه برنامه‌های فرهنگی بنیاد، موضوع ایثار اجتماعی به عنوان یک مقوله مهم در نظر گرفته شده است، گفت: در جشنواره رسم سرخ که به منظور گردآوری آثار اینفوگرافیک در حوزه ایثار و شهادت و معرفی افراد برگزیده، برگزار می‌شود، مقوله ایثار اجتماعی نیز یکی از محورهای اصلی خواهد بود.

