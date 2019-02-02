به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن هنرمند مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید گفت: جانبازان اسوه ایمان، ایستادگی و رشادت هستند و تجلی امتداد فرهنگ جان‌نثاری در راه مولا و مقتدا و تسلیم در برابر مشیت معبود به شمار می‌روند و حقیقت این ایمان، وصف مبارک شهید زنده را برازنده قامت صبر و ثبات آن‌ها می‌کند.

وی افزود: همانند سال گذشته به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران با همکاری و همراهی انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان و مسئولان بنیاد، طرح «طلایه‌داران ایثار» باهدف دیدار، تجلیل و تکریم از رشادت‌های جانبازان ۷۰ درصد قطع نخاع که باوجود تحمل سال‌ها مجروحیت همچنان باروحیه بالا آماده هرگونه جان‌فشانی در راستای اهداف والای نظام اسلامی هستند اجرا می‌شود.

مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد خاطرنشان کرد: در این طرح با جانبازان قطع نخاع ۷۰ درصد دوران انقلاب، جانباز و آزاده قطع نخاع ۷۰ درصد، جانبازان قطع نخاع ۷۰ درصد ترور و جانبازان قطع نخاع ۷۰ درصد دیدار خواهد شد.