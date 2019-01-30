به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن غفاری فر در نشست علمی چیستی و چرایی دانش تبلیغ که در سالن همایش های موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد، در سخنانی با اشاره به جایگاه والای تبلیغ، اظهار کرد: از آنجایی که اصل مسیر تبلیغ بر مبنای سلوک الی الله است و هر کدام از این سلوک بر مبنای آزمایش استوار است، آزمایش مبلغین بر صبوری و دانشمند بودن و خدایی فکر کردن است.

وی با بیان اینکه ملاک حرف زدن یا حرف نزدن مبلغ نباید غیر از خدا باشد، تصریح کرد: یکی از بزرگترین بحران رهبران و عالمان اجتماعی نحوه محاسبه است، بی مهابا و بی جا حرف زدن بد است ولی از ترس حرف نزدن از همه این ها بدتر است.

مدیر گروه تبلیغ موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات برخی از مبلغان و روحانیون ترس از حرف زدن است، افزود: مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در یکی از سخنرانی های خود فرمودند که شهید صفوی فورانی از آتش در جوانی به جان من انداخت و این به خاطر این بود که هدف و انگیزه نواب فقط برای خدا بود.

وی ادامه داد: اینکه در زمان کنونی همه ما می ترسیم و می گوییم چه می شود، باید توجه داشته باشیم که اگر با خدا باشیم و به خدا توکل کنیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

حجت الاسلام غفاری فر با بیان اینکه برخی از طلبه ها فکر می کنند همین که لباس طلبگی به تن کرده اند و عمامه به سر گذاشته اند در تبلیغ ماهر هستند، تصریح کرد: متاسفانه برخی از این طلبه ها تا در زمینه تبلیغ تجربه کسب می کنند، دیگر به تبلیغ نمی روند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه بیشتر طلاب به رشته تبلیغ اهتمام ندارند، اظهار کرد: در استفاده بهینه از زمان و در رساندن پیام به مخاطب در کوتاه ترین زمان با مشکلاتی مواجه هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به اینکه شیوه احکام و روضه خواندن موضوعی نیست که در بحث روزمره حوزه یاد بگیریم، بیان کرد: یک روحانی بایستی با واژه های قرآنی آشنایی لازم را داشته باشد و برخی فکر می کنند تا می گویند تبلیغ یعنی شیوه منبر بلکه در تبلیغ بیش از ۶۰ درصد محتوای ویژه تبلیغ است و بیش از ۳۰ درصد روش است.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر طلاب به رشته تبلیغ، گفت: ما با چند چالش در حوزه مواجه هستیم که عدم استفاده بهینه از وقت و زمان یکی از این چالش ها است.

حجت الاسلام غفاری فر اضافه کرد: بطور مثال دروس حوزه در ایام فاطمیه تعطیل است ولی چند نفر از ما طلبه ها در این فرصت به تبلیغ رفتیم یا اگر نرفتیم چند نفر کار علمی انجام داده ایم در حالی که بیش از سی هزار طلبه فعال در حال تحصیل در حوزه علمیه قم داریم.

وی با طرح این پرسش که چرا تبلیغ را دست کم می‌گیریم و به فکر استفاده از فضاهای جدید برای تبلیغ نیستیم، افزود: ما در صد سال اخیر هرچه توفیق داشتیم برای نوآوری ها بوده است و ما از بسیاری از فرصت ها و زمینه هایی که در اختیار داریم استفاده نمی کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه طلبه ها باید به توانمندی های خود تکیه کنند اظهارداشت: طلاب با نوآوری از فرصت های رسانه ای، باید فضاهای نوین تبلیغی را فراهم کنند.

وی در پایان با بیان اینکه مسئولین محترم موظف به بسترسازی برای خدمت رسانی فرهنگی طلاب به مردم هستند، خاطرنشان کرد: اما مدعیان نخبگی در حوزه علمیه نباید وارد شدن به صحنه جهاد فرهنگی _تبلیغی را مشروط به بسترسازی مسئولین بدانند و منتظر اقدام آنها باشند.