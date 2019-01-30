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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۴

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کرد:

سیاست‌های حمایتی برای بازنشستگان بیشتر شود/۶۰ درصد حداقل بگیر

سیاست‌های حمایتی برای بازنشستگان بیشتر شود/۶۰ درصد حداقل بگیر

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر با اشاره به اینکه ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل حقوق را می گیرند، از مسئولان خواست سیاستهای حمایتی بیشتری از آنان داشته باشند.

علی اصغر بیات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه افزایش نرخ تورم و بالا رفتن هزینه های زندگی شرایط را برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که ۶۰ درصد آنها از حداقل حقوق برخوردارند سخت و دشوار کرده است، گفت: از تمامی مسئولان به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم سیاست های حمایتی بیشتری را برای کاهش فشار اقتصادی بر  بازنشستگان  و مستمری بگیران تامین اجتماعی مد نظر داشته باشند.

وی گفت: مسئولان به صورت مقطعی به دنبال اجرای برخی از حمایت ها که تنها گوشه ای از نیازها و انتظارات بازنشستگان و کارگران را جوابگوست، نباشد.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور گفت: اقدامات وزارت رفاه در بحث توزیع و بهره مندی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سبد حمایتی به سازمان و نیز اعلام مواضع برخی از مسئولان مبنی بر عزم جدی در اجرای قانون همسان سازی حقوق  بازنشستگان را نشانه های خوبی در راستای افزایش رضایتمندی بازنشستگان و مستمری بگیران دانست.

وی اظهار داشت: سیاست های حمایتی در راستای بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تداوم یابد.

کد مطلب 4528707
مهناز قربانی مقانکی

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