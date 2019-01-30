علی اصغر بیات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه افزایش نرخ تورم و بالا رفتن هزینه های زندگی شرایط را برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که ۶۰ درصد آنها از حداقل حقوق برخوردارند سخت و دشوار کرده است، گفت: از تمامی مسئولان به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم سیاست های حمایتی بیشتری را برای کاهش فشار اقتصادی بر بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی مد نظر داشته باشند.

وی گفت: مسئولان به صورت مقطعی به دنبال اجرای برخی از حمایت ها که تنها گوشه ای از نیازها و انتظارات بازنشستگان و کارگران را جوابگوست، نباشد.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور گفت: اقدامات وزارت رفاه در بحث توزیع و بهره مندی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سبد حمایتی به سازمان و نیز اعلام مواضع برخی از مسئولان مبنی بر عزم جدی در اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را نشانه های خوبی در راستای افزایش رضایتمندی بازنشستگان و مستمری بگیران دانست.

وی اظهار داشت: سیاست های حمایتی در راستای بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تداوم یابد.