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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۴

در گفتگوبا مهر عنوان شد؛

لزوم استفاده از نظرات شرکای اجتماعی در انتخاب مدیر تامین اجتماعی

لزوم استفاده از نظرات شرکای اجتماعی در انتخاب مدیر تامین اجتماعی

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از جلسه با وزیر رفاه برای رفع مشکلات شرکای اجتماعی بویژه بازنشستگان خبر داد و گفت: در انتخاب مدیر عامل سازمان صدای بازنشستگان شنیده شود.

 علی اصغر بیات در  گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت فعلی تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی روزهای حساس و سرنوشت سازی را سپری می کند. سازمانی که چشم امید میلیونها نفر به آن دوخته شده و اقشار گوناگونی مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر تحولات کلان آن هستند.

وی با اشاره به اینکه گمانه زنی ها و تبادل نظرهای زیادی با نیت های پیدا و پنهان از سوی افراد و جریانهای مختلف برای تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود، افزود: گروهی دلسوزانه و فارغ از دسته بندی های سیاسی در پی آنند که فردی مناسب با دارا بودن ویژگی های برجسته مدیریتی برای این جایگاه مهم معرفی کنند و گروهی نیز در مقابل به دنبال اهداف دیگری هستند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: جالب آنجاست به اندازه‌ای که به گمانه زنی و طرح نام افراد برای تصدی مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی و با نگاه از بالا به پایین پرداخته می شود، به موضوع رعایت قانون، استفاده از تجربیات گذشته و درک و دریافت دیدگاه ها و نظرات شرکای اجتماعی و آنهایی که به عنوان صاحبان و مدافعان اصلی سازمان مطرح می باشند توجه چندانی نمی شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بیش از ۴۰ میلیون از جمعیت کشور بیمه شده تامین اجتماعی هستند به همین دلیل در فرایند تعیین مدیر عامل این سازمان باید نگاهی فرابخشی و به دور از حاشیه های مخرب حاکم باشد درحالی که متاسفانه به نظر می رسد اینگونه نیست.

بیات با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات و چالش های بسیار مهمی بر سر راه اداره این سازمان بزرگ مردمی وجود دارد که هر کدام از آنها با سرنوشت میلیونها نفر در حوزه های رفاهی، بیمه ای و درمانی گره خورده است افزود: در حوزه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که بیش از ۳ و نیم میلیون نفر  هستند و با خانواده هایشان به بیش از ۷ میلیون نفر می رسند، در تب و تاب انتخاب مدیری هستند که بتواند علی رغم وجود تنگناها و مشکلات پیش رو با به کار بستن همه ظرفیت ها و پشتکار و اراده قوی، ضمن پاسخگویی به مطالبات جاری و قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران تمام توان خود را در زمینه ارتقای رضایتمندی این عزیزان به کار گیرد.

به گفته وی، آنچه بازنشستگان و مستمری بگیران در این برهه حساس انتظار دارند شنیدن صدای دلسوزان و مدافعان حقیقی سازمان تامین اجتماعی، تشکلهای بازنشستگی، کارگری و کارفرمایی است تا ارائه خدمات مناسب و با کیفیت به بیمه شدکان مانند بازنشستگان و مستمری بگیران که رسالت اصلی سازمان است، تحقق پیدا کند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به جلسه ای که شب گذشته با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد اشاره کرد و گفت:در این جلسه که با حضور اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای کار سراسر کشور، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان تامین اجتماعی، اکبر شوکت رئیس انجمن کارگران و بنده به عنوان نماینده بازنشستگان و مستمری بگیران، برگزار شد در مورد اوضاع و احوال این روزهای سازمان تامین اجتماعی و همچنین شرکای اجتماعی بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان مواردی مطرح شد.

وی افزود: در این جلسه شرکای اجتماعی نگرانی های خود را در حوزه های مختلف درمانی، بیمه ای، مستمری و... مطرح کردند و شریعتمداری وزیر رفاه نیز قول مساعد برای پیگیری موارد مطرح شده دادند.

کد مطلب 4486645
مهناز قربانی مقانکی

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