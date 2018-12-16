لزوم استفاده از نظرات شرکای اجتماعی در انتخاب مدیر تامین اجتماعی

علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت فعلی تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی روزهای حساس و سرنوشت سازی را سپری می کند. سازمانی که چشم امید میلیونها نفر به آن دوخته شده و اقشار گوناگونی مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر تحولات کلان آن هستند.

وی با اشاره به اینکه گمانه زنی ها و تبادل نظرهای زیادی با نیت های پیدا و پنهان از سوی افراد و جریانهای مختلف برای تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود، افزود: گروهی دلسوزانه و فارغ از دسته بندی های سیاسی در پی آنند که فردی مناسب با دارا بودن ویژگی های برجسته مدیریتی برای این جایگاه مهم معرفی کنند و گروهی نیز در مقابل به دنبال اهداف دیگری هستند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: جالب آنجاست به اندازه‌ای که به گمانه زنی و طرح نام افراد برای تصدی مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی و با نگاه از بالا به پایین پرداخته می شود، به موضوع رعایت قانون، استفاده از تجربیات گذشته و درک و دریافت دیدگاه ها و نظرات شرکای اجتماعی و آنهایی که به عنوان صاحبان و مدافعان اصلی سازمان مطرح می باشند توجه چندانی نمی شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بیش از ۴۰ میلیون از جمعیت کشور بیمه شده تامین اجتماعی هستند به همین دلیل در فرایند تعیین مدیر عامل این سازمان باید نگاهی فرابخشی و به دور از حاشیه های مخرب حاکم باشد درحالی که متاسفانه به نظر می رسد اینگونه نیست.

بیات با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات و چالش های بسیار مهمی بر سر راه اداره این سازمان بزرگ مردمی وجود دارد که هر کدام از آنها با سرنوشت میلیونها نفر در حوزه های رفاهی، بیمه ای و درمانی گره خورده است افزود: در حوزه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که بیش از ۳ و نیم میلیون نفر هستند و با خانواده هایشان به بیش از ۷ میلیون نفر می رسند، در تب و تاب انتخاب مدیری هستند که بتواند علی رغم وجود تنگناها و مشکلات پیش رو با به کار بستن همه ظرفیت ها و پشتکار و اراده قوی، ضمن پاسخگویی به مطالبات جاری و قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران تمام توان خود را در زمینه ارتقای رضایتمندی این عزیزان به کار گیرد.

به گفته وی، آنچه بازنشستگان و مستمری بگیران در این برهه حساس انتظار دارند شنیدن صدای دلسوزان و مدافعان حقیقی سازمان تامین اجتماعی، تشکلهای بازنشستگی، کارگری و کارفرمایی است تا ارائه خدمات مناسب و با کیفیت به بیمه شدکان مانند بازنشستگان و مستمری بگیران که رسالت اصلی سازمان است، تحقق پیدا کند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به جلسه ای که شب گذشته با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد اشاره کرد و گفت:در این جلسه که با حضور اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای کار سراسر کشور، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان تامین اجتماعی، اکبر شوکت رئیس انجمن کارگران و بنده به عنوان نماینده بازنشستگان و مستمری بگیران، برگزار شد در مورد اوضاع و احوال این روزهای سازمان تامین اجتماعی و همچنین شرکای اجتماعی بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان مواردی مطرح شد.

وی افزود: در این جلسه شرکای اجتماعی نگرانی های خود را در حوزه های مختلف درمانی، بیمه ای، مستمری و... مطرح کردند و شریعتمداری وزیر رفاه نیز قول مساعد برای پیگیری موارد مطرح شده دادند.