هافبک عراقی صدای باشگاه پرسپولیس را در آورد!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امام‌وردی مدیر امور ورزشی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با سایت این باشگاه اظهار داشت: ما با بشار رسن در ارتباط هستیم و منتظریم مشکلی که در مورد گذرنامه اعلام می‌کند، بر طرف شود و زودتر به ایران برگردد. طبیعی است، پس از بازگشت او این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در مورد بشار رسن در ارتباط با دفترچه اقامت و ویزای کار مشکلی وجود ندارد. شایعات در این ارتباط از کجا مطرح شد، نمی‌دانم ولی مواردی که گفتم تا سال آینده اعتبار دارد. بشار رسن با توجه به خواست آقای برانکو، قرار بود از روز یکشنبه در تمرینات حاضر شود ولی از طریق مدیر برنامه‌های خود به باشگاه اطلاع داد، مشکل گذرنامه دارد و با توجه به اینکه درگیر اردوها و بازی‌های تیم ملی عراق بود، نتوانست کار خود را قبل از این پیگیری کند.

امام‌وردی اضافه کرد: بشار رسن اعلام کرده است به محض رفع مشکل عازم ایران خواهد شد. قطعا پس از بازگشت این بازیکن، کمیته انضباطی باشگاه با توجه به این تاخیر و غیبت، موضوع را بررسی می‌کند. بعد از این پیگیری‌ها، چنانچه نیاز باشد، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.