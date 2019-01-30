برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه طی ایام دهه فجر در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر غیابی ظهر امروز چهارشنبه درجمع خبرنگاران افزود: این انقلابی که به امید خدا و توجهات حضرت مهدی(ع) جشن چهلمین سالگرد آن را برگزار می کنیم و این انقلاب به راحتی به دست نیامده است.

وی ادامه داد: درطول این چهل سال دشمنان با حیله ها و ترفندهای مختلف تلاش می کنند این انقلاب به اهداف خود نرسد ولی با کمک پروردگار و اراده قوی ملت وعزم راسخ که دارند توانسته ایم این حیله ها ومشکلات را پشت سربگذاریم.

فرمانده سپاه ناحیه هشترود درادامه به چند نمونه از این موانع اشاره کرد و گفت: جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، حادثه طبس، انواع ترورهایی که توسط منافقین کور دل انجام گرفت تا به خیال خودشان نگذارند این انقلاب الهی به رهبری امام خمینی(ره) وبعد از وفات ایشان نیز مقام معظم رهبری به اهداف خود برسد.

غیابی درادامه به برخی برنامه هایی که درطول ایام دهه فجر در هشترود توسط بسیجیان پایگاه های وحوزه ها انجام خواهد شد اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه عکس تحت عنوان ما می توانیم، برگزاری اردوهای جهادی درمناطق هدف وحاشیه شهر، افتتاحیه بازارچه اقتصاد مقاومتی، برگزاری عصر شعر انقلاب، برگزاری ویژه برنامه گرامیداشت عملیات والفجر ۸و روز حفاظت اطلاعات و همایش تجلیل از فرماندهان برتر واحدها و قبولین کنکور از اهم برنامه های این دهه در هشترود است.