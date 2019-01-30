اجرای بخشی از نظام تولید مسکن در شهر جدید پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله طاهرخانی در مراسم آغاز عملیات اجرایی زیرساخت های پردیس و مطالعات فاز دو قطار برقی تهران پردیس گفت: شرکت عمران شهرهای جدید اسکان بخش قابل توجهی از انتقال جمعیت تهران را برای سکونت در شهر جدید پردیس برنامه ریزی کرده است. با توجه به اینکه این شهر در حال حاضر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، ساخت ۸۰ هزار واحد مسکن مهر در این شهر در حال اجراست که ظرف دو یا سه سال آینده جمعیت این شهر به بیش از ۴۰۰ هزار نفر می رسد که نیاز به زیرساخت های کلان دارد.

وی افزود: شرکت عمران شهرهای جدید برنامه توسعه زیرساختها و زیربناها را در سایر شهرهای جدید نیز با استفاده از منابع خود این شهرها و بدون اتکا به منابع دولتی پیگیری می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امروز مطالعات پروژه احداث متروی تهران-پردیس آغاز می شود و به زودی ساخت خود این پروژه نیز کلنگ زنی خواهد شد. ساخت متروی تهران-پردیس با مشارکت شرکت عمران شهرهای جدید و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ساخته خواهد شد.

طاهرخانی تصریح کرد: در آینده نزدیک شاهد افزایش جمعیت شهر جدید پردیس خواهیم بود که این موضوع تردد در آزادراه تهران-پردیس را با مشکل مواجه می کند. از همین رو برای ساخت متروی تهران-پردیس هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه در شهر جدید پردیس مشکل عقب ماندگی احداث ابنیه و آماده سازی اراضی نسبت به ساخت و ساز واحدهای مسکونی دیده می شود، گفت: با اجرای پروژه آماده سازی اراضی از سوی قرارگاه خاتم، این عقب ماندگی جبران خواهد شد. ۲۰۰ هکتار از اراضی شهر جدید پردیس برای آماده سازی پیش بینی شده است.

طاهرخانی ادامه داد: بخشی از نظام تولید و عرضه مسکن نیز با اجرای پروژه آماده سازی اراضی شهر جدید پردیس، در این شهر اجرا می شود.

به گفته وی: بخش عمده ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید به پایان رسیده و تنها توسعه زیرساختهای آن باقی مانده است ولی ما در شرکت عمران شهرهای جدید متعهد به سکونت پذیر کردن سایت های مسکن این شهرها هستیم.