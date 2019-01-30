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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۱۵

ترامپ درباره سفر به ونزوئلا هشدار داد

ترامپ درباره سفر به ونزوئلا هشدار داد

رئیس جمهور آمریکا نسبت به سفر شهروندان  این کشور به ونزوئلا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی،‌ «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به شهروندان این کشور درباره سفر به ونزوئلا هشدار داد.

ترامپ که این هشدار را در توئتیر اعلام کرده، گفته است: آمریکایی‌ها در حال حاضر نباید به آمریکا سفر کنند، چون اوضاع این کشور غیرعادی است.

ترامپ همچنین گفته است انتظار دارد که مردم ونزوئلا اعتراضات خود را امروز، چهارشنبه از سر گیرند.

هشدار ترامپ در مورد سفر به ونزوئلا در شرایطی مطرح شده که پیش از آن نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا از آمادگی برای گفتگو با گوایدو به عنوان رهبر مخالفان خبر داده بود.

آمریکا رویکردی تهاجمی را در قبال تحولات داخلی در ونزوئلا اتخاذ کرده و پیش از این نیز ضمن تحریم ونزوئلا و مسدودسازی حساب‌های بانکی دولت این کشور در آمریکا، نسبت به هرگونه اقدامی علیه گوایدو، رهبر شورشیان هشدار داده بود.

کد مطلب 4528922

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