سیلاب به بخشی از اراضی کشاورزی در گلستان خسارت زد

مجتبی جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه بارش باران در روز سه شنبه و امروز خسارت زیادی نداشته و فقط چند خسارت جزئی اتفاق افتاد.

وی افزود: مسیر کلاله به گنبدکاووس در محدوده پل بایلر به علت بارندگی و آبگرفتگی دو ساعت مسدود بود که با لایروبی روخانه و تلاش عوامل امدادی مشکل آن برطرف شد.

جمالی ادامه داد: مسیر پل قره رودخانه قره سو آبگرفتگی و سیلاب اتفاق افتاد و به بخشی از زمین ها اطراف خسارت زد. مشکل این اراضی با تلاش نیروهای آب منطقه ای تا ظهر امروز برطرف شد.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان اضافه کرد: باران همچنین باعث جاری شدن سیلاب و خسارت به اراضی دهستان باغلی مرامه بخش مرکزی گنبدکاووس شد.

جمالی تصریح کرد: آبگرفتگی روستایی و شهری هم در برخی از مناطق استان اتفاق افتاد که بخشی از آن به دلیل حجم بارندگی طبیعی است.

وی بیان کرد: رامیان بیشترین میزان بارندگی را با حدود ۱۲۰ میلی متر داشته و بارش های خوبی با کمترین حادثه اتفاق افتاد.

جمالی گفت: شدت وزش باد در روز گذشته در مراوه تپه با ۷۵ کیلومتر بر ساعت ثبت شده و در خوش ییلاق هم بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت رخ داد اما وزش ها لحظه ای بود.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به این که در ارتفاعات بین ۲۰ تا ۶۰ سانتی متر بارش برف داشتیم، اظهار کرد: تمام محورها در استان باز است و تردد در آن ها جریان دارد و در محورهای کوهستانی زنجیرچرخ الزامی است.

وی با بیان این که همچنین آبگرفتگی مزارع و بخشی از اراضی که در حاشیه رودخانه بود در برخی از مناطق روی داد، افزود: جاری شدن سیلاب از مناطق بالادست دهستان باغلی مرامه گنبدکاووس اتفاق افتاد و به اراضی کشاورزی این منطقه آسیب زد.

جمالی اضافه کرد: باحضور به موقع دهیاران و گسیل ماشین آلات امدادی دهیاری ها و برخی دستگاه های اجرایی و هدایت سیلاب، از وارد شدن آن به داخل روستاها جلوگیری شد.