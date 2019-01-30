اعلام مخالفت اسپانیا با دخالت نظامی در ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «جوزف بورل»، وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرده که کشورش به همراه اتحادیه اروپا از تلاش‌ها برای حل مسائل ونزوئلا حمایت می‌کند، اما مادرید به شدت مخالف هرگونه دخالت نظامی در ونزوئلا است.

وزیرخارجه اسپانیا گفته است که کشورش بدنبال تغییر رژیم در ونزوئلا نیست و مردم این کشور خودشان آزادانه می‌توانند اعلام کنند که چه کسی را برای حکومت‌شان می‌خواهند.

پیش از این نیز، «نستور پوپولیزیو» وزیر امور خارجه پرو از مخالفت کانادا و گروه لیما با گزینه مداخله نظامی در ونزوئلا خبر داد.

این در حالی است که گروه لیما پیشتر از «خوان گوایدو» رهبر کودتاچیان ونزوئلا که خود را رئیس جمهوری این کشور خوانده حمایت کرده بودند.

مقامات آمریکایی از جمله جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در روزهای اخیر بارها، دولت قانونی ونزوئلا را تهدید به حمله نظامی کرده اند.

خوان گوایدو، چهارشنبه گذشته با حمایت آشکار آمریکا و متحدانش، خود را رئیس جمهور ونزوئلا خواند؛ اقدامی که دولت و ملت ونزوئلا آن را کودتا علیه نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب مردم برشمردند.

بسیاری از کشورها از جمله ایران، روسیه، چین، کوبا، ترکیه، آفریقای جنوبی و اروگوئه این رفتار آمریکا را محکوم و بر لزوم احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ونزوئلا تأکید کرده اند.

ونزوئلا در چند ماه گذشته شاهد ناآرامی و تظاهرات مخالفان دولت این کشور است. مخالفان دولت ونزوئلا برای برکناری نیکلاس مادورو تلاش می کنند.