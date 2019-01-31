عباس مجددا مخالفت خود را با طرح «معامله قرن» ترامپ اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز چهارشنبه در دیدار با هیاتی روسی مخالفت کامل خود را با طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا موسوم به «معامله قرن» اعلام کرد.

محمود عباس در دیدار با هیات روسی گفت: مجددا بر مخالفت کامل خود با آنچه معامله قرن نامیده می شود تاکید می کنیم و نقش یکجانبه آمریکا در هرگونه روند سیاسی را نخواهیم پذیرفت.

وی افزود: ما بر تحقق وحدت ملی فلسطینی از طریق اجرای دقیق مفاد توافق قاهره امضایی در سال 2017 تاکید می کنیم و به اجرای آن پایبند هستیم.