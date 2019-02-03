تخلف اساتید برای تدریس در چند دانشگاه/ مجوز دانشگاه مبدأ لازم است

محمدرضا رضوان‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اشتغال اساتید دانشگاه ها در دو یا چند دانشگاه، اظهار داشت: یک استاد در دو دانشگاه نه به صورت تمام وقت و نه به صورت پاره وقت، نمی تواند عضو هیئت علمی باشد.

وی ادامه داد: اما این استاد می تواند در یک دانشگاه عضو هیئت علمی بوده و در چند دانشگاه، با کسب موافقت دانشگاهی که عضو هیئت علمی آن است، تدریس کند.

رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم تاکید کرد: اگر دانشگاه موافقت کند، استاد می تواند بخشی از وقت خود را در دانشگاه دیگری سپری کند. حتی اگر آن تدریس در روزهای تعطیل باشد استاد مذکور باید موافقت دانشگاه خود را کسب کند، غرض از این کار این است که یک انسجام و هماهنگی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: دانشگاه ها معمولا به اساتید اجازه می دهند که در دانشگاه های دیگر نیز تدریس داشته باشند، نظر وزارت علوم هم این است که این اجازه به آنها داده شود ولی دانشگاه باید مطلع باشد و هماهنگی لازم را اعمال کند.

رضوان طلب در مورد اینکه آیا آماری از اساتیدی که به جز دانشگاه خودشان در چند دانشگاه دیگر تدریس می کنند وجود دارد گفت: آماری نداریم، اما افراد زیادی هستند که بدون اطلاع دانشگاه خود در جای دیگری کار می کنند، حتی مواردی به ما گزارش شده که یک استاد در ۳ یا ۴ دانشگاه عضو هیئت علمی تمام وقت شده است.

وی یادآورشد: موارد قانونی توسط دانشگاه ها جدی گرفته نمی شود، دانشگاه ها اعضای هیئت علمی خود را توجیه نمی کنند که این کارها خلاف مقررات است، اگر توجیه شوند، بعید است این اتفاقات رخ دهد.

رضوان طلب افزود: برخی از اساتید فکر می کنند اگر یک تا دو روز در هفته را در دانشگاه محل خود، خدمت می کنند مابقی وقت آنها در اختیار خودشان است، در حالی که این افراد در حکم های کارگزینی خود متعهد می شوند ۴۰ ساعت در هفته را در محل دانشگاه خود حضور یابند.

وی ادامه داد: براساس مقررات، این اساتید موظف هستند ساعت هایی را تدریس کنند، ساعت هایی پژوهش داشته و ساعت هایی را دراختیار دانشجویان باشند. مجموع این ها ۴۰ ساعت در هفته می شود.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم یادآور شد: اگر گزارشی به وزارت علوم ارائه شود، برخورد قانونی صورت می گیرد ولی اصل برخورد اولیه برعهده خود دانشگاه ها است، مسئولیت در ابتدا متوجه دانشگاه است که با این افراد برخورد کند و اگر نیاز بود به وزارت علوم ارجاع دهد تا برخورد صورت گیرد.

رضوان طلب ادامه داد: بیشتر افرادی که در چند دانشگاه بدون اطلاع دانشگاه خود تدریس می کنند، پیمانی هستند که این تخلف آنها در پرونده تبدیل وضعیت پرونده تاثیرگذار خواهد بود ولی اگر این مجوز را از دانشگاه بگیرند مشکلی ندارد.