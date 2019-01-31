۵۸ درصد مودیان مالیاتی کشور بصورت خوداظهاری مالیات پرداخت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مصلحی چهارشنبه شب در جمع مسئولان مالیاتی مهاباد اظهارداشت: یک میلیون و ۵۰۰ هزار مودی مالیاتی درکشور امسال بدون رسیدگی و با روش خوداظهاری مالیات خود را پرداخت کرده اند که این تعداد شامل ۵۸ درصد کل مودیان مالیاتی کشور است.

وی اضافه کرد: امیدواریم در سال آینده روش دریافت مالیات مانند سایر کشورهای توسعه یافته براساس خود ابرازی و بدون رسیدگی مأموران به بیش از ۸۰ درصد برسد.

مصلحی گفت: اصلاح قانون مالیات های مستقیم با اهداف افزایش شفافیت فعالیتهای اقتصادی،ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر تشخیص علی الراس به نظام مبتنی بر تشخیص بر اساس اسناد و مدارک و درآمد مالیات ابرازی، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ و به مدت سه سال است که اجرامی شود.

وی با تأکید بر اینکه مهمترین سیاست سازمان، تعامل با مودیان مالیاتی است، گفت: در حال حاضر مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی در اولویت برنامه های نظام مالیاتی قرار دارد و رشد مالیات ها نیز از محل بسط منابع جدید، گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تأمین خواهد شد.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه سیستم مالیاتی غیر از اهداف درآمدی، اهدافی چون تعدیل ثروت و گسترش عدالت در جامعه را نیز دنبال می کند گفت: خوشبختانه سیستم مالیاتی با اقدامات مقابله کننده با فرارمالیاتی، در این مسیر قدم برداشته است.

حسن کوماسی به تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ و حذف شیوه علی الراس به عنوان یکی از بارزترین آثار این تغییرات اشاره کرد و افزود : مبنای دریافت مالیات از این پس، مبلغ ابرازی مؤدی خواهد بود مگر اینکه بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده اختلافی در اظهارات مؤدی و مدارک مربوطه مشاهده شود که در این صورت پرونده مزبور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در سفر دو روزه معاون مالیات بر ارزش افزوده و مدیرکل دفتر خدمات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور و هیئت همراه به مهاباد مشکلات پرونده های مالیاتی تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان بصورت حضوری بررسی خواهد شد.