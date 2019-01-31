حسن شکر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه کاروان سلامت و حمایت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان سمنان به مناطق محروم بیارجمند اعزام‌شده است، ابراز داشت: در این سفر که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت ۵۰ داوطلب هلال‌احمر در قالب تیم‌های پزشکی، پیراپزشکی آموزشی و حمایتی حضور دارند.

وی بابیان اینکه این گروه از دهم لغایت دوازدهم بهمن‌ماه در منطقه حضور خواهند داشت، اضافه کرد: اعضای کاروان سلامت و حمایت به شش روستای بخش بیارجمند شاهرود خدمات لازم را ارائه می‌دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان بابیان اینکه هدف از این اقدامات رفع فقر و محرومیت در روستاها است، ابراز داشت: با توجه به اینکه آموزش در پیشگیری از تلفات و کاهش خسارات بلایای طبیعی بسیار اثرگذار است لذا دوره‌های آموزشی مخصوص دانش آموزان باهدف مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و راهکار مقابله با آن در بخش بیارجمند برگزار شد.

شکرالهی در ادامه تصریح کرد: بسته‌های آموزشی، فرهنگی وامدادی در بین دانش آموزان منطقه بیارجمند توزیع شد تا از این طریق بتوانیم سهم عمده‌ای در آگاهی بخشی مردم ساکن در مناطق محروم ایفا کنیم.

وی اضافه کرد: کاروان سلامت و حمایت هلال‌احمر استان سمنان در این سفر اقداماتی نظیر اهدای ۳۰۰ سبد بهداشتی و غذایی، ویزیت توسط پزشکان و متخصصان، بینایی‌سنجی، مشاوره روان‌شناسی، عیادت از بیماران، دلجویی از سالمندان، دیدار با خانواده شهدا را به انجام رسانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان حمایت و سلامت جمعیت داوطلبان هلال‌احمر استان سمنان با حضور در نماز جمعه بیارجمند به نمازگزاران خدمات آموزشی و بهداشتی لازم را ارائه می‌دهند.