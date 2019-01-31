ساخت ۱۰ سکوی پارس جنوبی در بوشهر با تکیه بر توان متخصصان داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم دهقانی ظهر پنجشنبه در آیین آغاز انتقال سکوی گازی ۲۴A به میدان گازی پارس جنوبی اظهار داشت: در راستای ساخت سکوهای پارس جنوبی تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است و طرح‌های مهمی در دست اجرا است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت و توان متخصصین داخلی بیان کرد: شرکت صنایع دریایی ایران وظیفه ساخت ۱۰ سکوی پارس جنوبی به همراه ۴۵۰ کیلومتر خط لوله زیر آبی را بر عهده دارد.

مدیرعامل شرکت صنایع دریایی ایران با اشاره به اینکه خطوط دریایی مذکور آماده بهره‌برداری است اضافه کرد: چهار سکوی دریایی پارس جنوبی نیز امسال به دریا منتقل شده و نصب شده است.

وی از انتقال پنجمین سکو که سکوی فاز ۲۴ پارس جنوبی است به دریا خبر داد و افزود: این سکو نیز طی هفته‌های آینده در موقعیت مد نظر در پارس جنوبی در خلیج فارس نصب می‌شود.

دهقانی از پیشرفت ۸۷ درصدی و ۹۵ درصدی دیگر سکوهای در دست ساخت پارس جنوبی در شرکت صدرا خبر داد و افزود: این سکوها تا نیمه سال آینده تکمیل و نصب خواهند شد.

وی از افزایش ۱۴۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز پارس جنوبی با تکمیل ۱۰ سکوی جدید خبر داد و اضافه کرد: ۱۹ میلیون نفر ساعت کار در مدت سه سال بدون حادثه برای این ۱۰ سکو با رعایت نکات ایمنی و کیفیتی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت صنایع دریایی ایران از نصب سکوها در کمترین زمان ممکن خبر داد و گفت: با تلاش متخصصین داخلی شاهد افزایش میزان تولید گاز در پارس جنوبی و پیشی‌گرفتن از میزان برداشت قطر هستیم.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در ساخت تاسیسات پارس جنوبی اجرا شده است، ادامه داد: بیش از سه هزار و ۸۰۰ نفر در شرکت صدرا مشغول به کار هستند.