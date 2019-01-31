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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۴۷

جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد:

برنامه‌های آغاز دهه فجر یزد امسال از حسینیه آقا آغاز می‌شود

برنامه‌های آغاز دهه فجر یزد امسال از حسینیه آقا آغاز می‌شود

یزد ـ جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: برنامه‌های آغاز دهه فجر چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در یزد امسال از حسینیه آقا و با قرائت دعای ندبه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زارع بعدازظهر امروز در نشستی خبری با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: برنامه‌های دهه فجر از مدتی پیش در یزد آغاز شده و و امروز نیز در آستانه ۱۲ بهمن‌ماه، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، دیدار با ۲۰۰ خانواده شهید در سطح استان یزد انجام شده است.

وی با اشاره به برگزاری یادواره‌های مختلف در سراسر استان برای شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی افزود: امشب یادواره ۱۷۲ شهید نیروی انتظامی با حضور فرمانده کل ناجا در امامزاده سیدجعفر (ع) یزد برگزار می‌شود.

زارع با اشاره به برنامه های روز ۱۲ بهمن در استان یزد عنوان کرد: برنامه‌های آغاز دهه فجر امسال از حسینیه سید محمدآقا در خیابان انقلاب یزد با سخنرانی حجت‌الاسلام رنجبر و قرائت دعای ندبه و پخش مستقیم از شبکه اول سیما آغاز می‌شود.

جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد خاطرنشان کرد: بعد از دعای ندبه، رژه ناوگان موتوری به سمت سه‌راه یزدبافت و پس از آن چهارراه معلم ـ میدان آزادی ـ خیابان فرخی و میدان امیرچخماق انجام می‌شود و در آنجا گروه سرود ۱۴۰۰ نفری رأس ساعت ۹:۳۳ همزمان با لحظه ورود امام به فرودگاه مهرآباد اجرا می‌شود.

وی عنوان کرد: پس از تجدید پیمان با هشت شهید گمنام در میدان امیرچخماق، مراسم رژه موتوری به سمت گلزار شهدای خلدبرین و تجدید میثاق با شهدا ادامه خواهد یافت.

زارع، دیدار طلاب و روحانیون با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، نواختن زنگ انقلاب در آتشکده زرتشتیان یزد و برگزاری مراسم گهن‌بار خوانی و ... از برنامه‌هایی است که فردا به مناسبت آغاز دهه فجر در سطح استان اجرا می‌شود.

کد مطلب 4529763

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