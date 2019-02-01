امام خمینی (ره) بساط ظلم در کشور را برچید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز جمعه در دیدار نیروهای نظامی و انتظامی استان قزوین در مسجد شیخ الاسلام که به مناسبت سالروز ورود امام خمینی (ره) به ایران و به منظور تجدید بیعت با آرمان های امام و رهبری برگزار شد، اظهار کرد: خدای متعال می‌فرماید همین که حق بیاید، باطل برچیده می‌شود و تفسیر این آیه شریفه را در ورود حضرت امام خمینی (ره) به ایران و برچیده شدن بساط ظلم و جور شاهنشاهی مشاهده کردیم.

وی تصریح کرد: دوست و دشمن به امام خمینی (ره) می‌گفتند شرایط برای حضور شما در ایران فراهم نیست اما امام به خاطر برخورداری از نور معنوی و تقوایی، چیزهایی را درک می‌کردند که دیگران از درک آن بی‌بهره بودند و در نهایت تصمیم گرفتند به ایران عزیمت کنند و این اتفاق تاریخی رقم خورد.

امام جمعه قزوین در ادامه خاطراتی از آمدن امام خمینی (ره) به ایران را بیان کرد و افزود: یک هفته قبل از ۱۲ بهمن قرار شد امام به ایران بیایند و ما نیز به همراه طلبه‌ها و روحانیون به تهران رفتیم تا از امام خمینی (ره) استقبال کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: جمعیت بسیار زیادی برای استقبال به فرودگاه آمده بودند اما هر چه منتظر شدیم امام خمینی (ره) نیامدند و پس از آن همه فهمیدند امروز امام نمی‌آیند، جمعیت به سمت میدان انقلاب به حرکت در آمد.

وی اضافه کرد: جمعیت در دسته‌ها و گروه‌های منسجم و منظم به سمت میدان انقلاب حرکت می‌کردند و در گوشه و کنار این حرکت عظیم، درگیری‌هایی نیز با بازماندگان رژیم طاغوت به وجود می‌آمد و به همین خاطر اعلام شد که بیمارستان‌ها برای مجروهان نیاز به خون دارند.

آیت‌الله عابدینی یادآور شد: وقتی به بیمارستان رفتیم تا خون اهدا کنیم، مشاهده کردیم مردم بسیاری برای اهداء خود آمده‌اند و صف‌های طولانی از اهدا کنندگان تشکیل شده بود و این همراهی مردم با یکدیگر و انقلاب واقعاً تماشایی بود.

امام جمعه قزوین اظهار کرد: پس از آنکه در یافتیم آن روز امام نمی‌آیند، دوباره به قم بازگشتیم و ۱۲ بهمن دوباره به تهران آمدیم و این بار همه اطمینان داشتیم که امام خمینی (ره) می‌آیند و در اطراف فرودگاه به همراه سیل جمعیتی که برای استقبال ایشان آمده بودند، چشم انتظار ایشان نشستیم.

وی گفت: وقتی امام آمدند، همه با شوق و اشتیاق بسیار زیادی به دنبال خودروی ایشان به حرکت در آمدیم و به بهشت زهرا رفتیم و مردم با حضور باشکوه خود مراسم بسیار با عزمت به یادماندنی را رقم زدند.