به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم از سی و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان، روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه برگزار شد اما دو دیدار از چهار دیدار آن برگزار نشد. تیم نفت و گاز گچساران به کرمان نرفت تا این دیدار لغو شود. تیم سربداران سبزوار هم راهی دهدشت نشد تا دیدارش با تیم فرازبام لغو گردد.

مرادکرمی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مسائل مالی یکی از دلایل عدم برگزاری این دو دیدار بوده است. تعدادی از بازیکنان تیم نفت مصدوم هستند و این تیم به صورت کامل نمی توانست راهی کرمان شود. تیم سبزوار هم اعلام کرد که به برخی از بازیکنان اش از نظر اداری مرخصی نداده اند و عملا این تیم هم نمی توانست به طور کامل به دهدشت برود. از آن سو بعد مسافت هم برای هر دو تیم اهمیت داشت.

وی افزود: از آن طرف بازی هفته بعد بین همین دو تیم است یعنی سبزوار و نفت رودر روی هم بازی خواهند کرد و این بازی از آن نظر برای آنها مهم است که برد و باخت و کسب امتیاز در آن می تواند شانس شان را برای باقی ماندن در لیگ بیشتر کند.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: نمی شود به طور قطع گفت که این دو تیم در بازی این هفته می باختند، شاید این طور حساب کرده اند. به نظر می آید که این دو تیم قصد داشتند که انرژی شان را برای بازی هفته پانزدهم بگذارند.

مراد کرمی تصریح کرد: پیرامون نتیجه نهایی بازی لغو شده و جرایم آن کمیته انضباطی فدراسیون تصمیم گیری خواهد کرد و در همین هفته جلسه ای برای این مسئله برگزار خواهد شد. نتیجه این دو بازی در جدول این هفته هم محسوب نشد هرچند که دلیل عدم برگزاری آن هر چه که باشد نتیجه ده بر صفر به سود تیم مقابل است و تنها بستگی به این دارد که تیم ها دلایل قانع کننده ای ارائه دهند تا تنها جرایم آنها کاسته شود.