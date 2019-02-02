۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۳

در ساختمان آرشیو ملی؛

همایش ملّی بعثت انقلاب  اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی بعثت انقلاب اسلامی ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰ چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه در سالن همایش های ساختمان آرشیو ملی برگزار می شود.

در این همایش ضمن سخنرانی مقامات ارشد فرهنگی، ۱۵ نفر از  تاریخ پژوهان و محققان حوزه مطالعات انقلاب اسلامی  در قالب سه نشست؛ ۱- تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، آسیب شناسی و دغدغه ها ۲- چرایی انقلاب اسلامی و دلایل سقوط رژیم پهلوی ۳- شخصیت های انقلاب اسلامی و تکاپوهای فکری و فرهنگی به ارائه مقالات خود خواهند پرداخت.
 

همایش ملّی بعثت انقلاب با همکاری و همیاری مشترک موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن، موسسه خانه کتاب، پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی و معاونت پژوهش و آموزش سازمان‌ تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

