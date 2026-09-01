به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی ظهر سه‌شنبه در آیین رونمایی از پلاک خودروهای کارکرده زیر پنج سال در ساری، درباره الزامات ایمنی خودروها اظهار داشت: حمایت از تولید داخلی ضروری است، اما این حمایت نمی‌تواند شامل محصولاتی باشد که استانداردهای لازم برای حفظ جان سرنشینان را ندارند.

وی با اشاره به نواقص موجود در استانداردهای ایمنی برخی خودروهای داخلی افزود: در برخی سوانح، شدت پیامدهای تصادف با آنچه از یک حادثه معمولی انتظار می‌رود، تفاوت دارد و ضعف ایمنی خودرو می‌تواند یک تصادف را به حادثه‌ای مرگبار تبدیل کند.

رئیس پلیس راهور فراجا تصریح کرد: اولویت نخست پلیس، حفظ جان شهروندان است و نمی‌توان به دلیل حمایت از تولید داخلی، از موضوع ایمنی خودروها چشم‌پوشی کرد.

سردار حسینی همچنین بر ضرورت توجه به واردات خودروهای خارجی تأکید کرد و گفت: واردات خودرو باید مورد توجه قرار گیرد، اما خودروهای خارجی کارکرده نیز باید از نظر رعایت استانداردهای فنی و ایمنی تحت نظارت قرار داشته باشند.

وی ادامه داد: سختگیری و نظارت بر واردات خودروهای خارجی باید متناسب با شرایط کشور و الزامات ایمنی انجام شود.

رئیس پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تردد خودروهای مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: راهداری‌ها و شهرداری‌ها باید زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و کنترل این خودروها از طریق دوربین‌های پلاک‌خوان را فراهم کنند.

وی استفاده از خودروهای باکیفیت خارجی در منطقه آزاد مازندران را فرصتی برای افزایش رفاه مردم دانست و افزود: بهره‌مندی از این ظرفیت باید در کنار رعایت کامل مقررات رانندگی دنبال شود.

سردار حسینی تأکید کرد: مجوز تردد خودروهای مناطق آزاد در سراسر کشور به معنای مستثنی شدن آنها از قوانین راهنمایی و رانندگی نیست و این خودروها نیز مانند سایر وسایل نقلیه مشمول مقررات هستند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت وقوع تخلف، خودروهای مناطق آزاد نیز مطابق قانون اعمال قانون خواهند شد و در تصادفات نیز چنانچه سهمی در وقوع حادثه داشته باشند، مسئولیت قانونی آنها همانند دیگر وسایل نقلیه خواهد بود.

رئیس پلیس راهور فراجا از رانندگان خودروهای مناطق آزاد خواست ضمن استفاده از این ظرفیت، با رعایت قوانین و مقررات ترافیکی در کاهش تخلفات و حوادث رانندگی نقش داشته باشند.