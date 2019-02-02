برپایی نمایشگاه کتاب در شعب بوستان کتاب با تخفیف ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد باقر انصاری» در گفت وگویی با گرامیداشت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و ایام عزاداری فاطمه زهرا (س)، تصریح کرد: موسسه بوستان کتاب آثار خود در موضوعات حضرت زهرا(ع)، امام خمینی(ره) و انقلاب را با ۳۰ درصد تخفیف ارائه می‌­کند.

وی افزود: در طول زمان برگزاری این نمایشگاه که از ۱۳ تا ۲۲ بهمن ماه ۹۷ برگزار خواهد شد، آثار بوستان کتاب با ۲۰ درصد و نیز کتاب های مبادله ای با ناشران دیگر، با تخفیف ۱۰ درصد عرضه می گردد.

رییس موسسه بوستان کتاب ادامه داد: این نمایشگاه در شعب بوستان کتاب در قم، تهران، مشهد و اصفهان برگزار می گردد که علاقه مندان جهت دریافت نشانی و تلفن این شعب می توانند به سایت موسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.com مراجه کنند.