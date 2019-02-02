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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۱

همزمان با ایام الله دهه فجر صورت می‌گیرد؛

برپایی نمایشگاه کتاب در شعب بوستان کتاب با تخفیف ویژه

برپایی نمایشگاه کتاب در شعب بوستان کتاب با تخفیف ویژه

با فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و ایام عزاداری فاطمه زهرا (س)، مؤسسه بوستان کتاب، به مدت ده روز آثار خود و دیگر ناشران را با تخفیف ویژه عرضه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد باقر انصاری» در گفت وگویی با گرامیداشت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و ایام عزاداری فاطمه زهرا (س)، تصریح کرد: موسسه بوستان کتاب آثار خود در موضوعات حضرت زهرا(ع)، امام خمینی(ره) و انقلاب را با ۳۰ درصد تخفیف ارائه می‌­کند.

وی افزود: در طول زمان برگزاری این نمایشگاه که از ۱۳ تا ۲۲ بهمن ماه ۹۷ برگزار خواهد شد، آثار بوستان کتاب با ۲۰ درصد و نیز کتاب های مبادله ای با ناشران دیگر، با تخفیف ۱۰ درصد عرضه می گردد.

رییس موسسه بوستان کتاب ادامه داد: این نمایشگاه در شعب بوستان کتاب در قم، تهران، مشهد و اصفهان برگزار می گردد که علاقه مندان جهت دریافت نشانی و تلفن این شعب می توانند به سایت موسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.com مراجه کنند.

کد مطلب 4530927

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