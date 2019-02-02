به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه مرکزی مشهد روز دوشنبه،‌ ۱۵ بهمن با حضور جان ریچاردز رئیس کمیته دائمی کتابخانه‌های عمومی ایفلا سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اعضای هیأت امنا، مدیران و معاونان نهاد، جمعی از خانواده های شهدای گرانقدر مشهد مقدس و مسئولان استانی افتتاح می‌شود.

پروژه ساخت کتابخانه مرکزی مشهد به عنوان یک پروژه ملی، در سال ۱۳۷۴ کلنگ‌زنی شد تا در ضلع شمال غربی میدان صحیفه مشهد، در محل تقاطع دو خیابان ۸ شهریور در جنوب، خیابان آب و برق در شرق و خیابان هفت تیر در شمال، با زیربنایی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع ساخته شود. این پروژه عظیم به دلیل مشکل در تأمین اعتبارات لازم در دهه اولیه فعالیت خود، به کندی پیش رفت تا اینکه در اوایل دهه هشتاد از یک پروژه ملی به یک پروژه استانی تقلیل یافت و مجددا به لحاظ تأمین اعتبار برای ادامه فعالیت، با مشکل مواجه شد.

در سال ۱۳۹۷ پس از گذشت ۲۳ سال از آغاز این پروژه، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در نخستین جلسه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی در دوره جدید مدیریتی خود، از اهتمام و ورود نهاد برای ساخت و تکمیل کتابخانه مرکزی مشهد، که بهره‌برداری از آن به یک مطالبه مردمی تبدیل شده بود، خبر داد. این اقدام با تشکیل کمیته افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با تأمین اعتبار از محل پرداخت سهم نیم‌درصد شهرداری‌ مشهد آغاز شد.

کتابخانه مرکزی مشهد به عنوان بزرگترین کتابخانه عمومی کشور با گنجایش حدود ۲۰۰ هزار نسخه (شامل صدهزار نسخه مخزن اصلی و صدهزار نسخه بخش کودک و نوجوان) علاوه بر بخش‌های معمول کتابخانه‌های عمومی، ده بخش و خدمت جدید را برای اولین بار به مراجعان ارائه خواهد کرد. بخش‌هایی چون خدمات تحویل مدرک، بخش ناشنوایان، بخش کم سوادان، بخش مادر و کودک، بخش دیداری و شنیداری، بخش مدیریت واحدهای سیار و شعب، پیشخان کتابخانه‌های عمومی، بخش مهد کتاب، آسمان نما و اتاق نجوم، اتاق علم، دفتر پیشخان دولت الکترونیک و رستوران، فروشگاه محصولات فرهنگی از جمله بخش‌های جدید این کتابخانه خواهد بود.

از دیگر خبرهای مربوط به این کتابخانه، حضور جان ریچاردز رئیس کمیته دائمی کتابخانه‌های عمومی ایفلا در مراسم افتتاحیه است که با دعوت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به ایران آمده است. وی در این سفر، علاوه بر شرکت در مراسم افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد، با کتابداران کتابخانه‌های عمومی،‌ اساتید علم اطلاعات و دانش‌شناسی و اعضای انجمن ارتقای کتابخانه‌های عمومی دیدار خواهد داشت.

از دیگر برنامه‌های حضور خانم ریچاردز در ایران، بازدید از کتابخانه‌های عمومی تهران و کتابخانه‌های عمومی شیراز است. جان ریچاردز، از اعضای فعال جامعه کتابداری در استرالیا، هم اکنون ریاست کتابخانه‌های مرکزی غرب شهر اورنج در ایالت نیو ساوت ولز استرالیا را بر عهده دارد. وی در سال ۲۰۱۷، شایسته دریافت بالاترین نشان افتخار برای خدمات برجسته در کشور استرالیا شد.

خانم ریچاردز بیش از ۱۴ اثر با موضوع کتابخانه‌­های عمومی استرالیا، تبیین جایگاه، کارکرد و چشم ­انداز کتابخانه ­های عمومی در کارنامه علمی خود دارد. در حال حاضر وی علاوه بر اینکه ریاست کتابخانه­ مرکزی استرالیای غربی را عهده دار است، عضو شورای کتابداری ایالت نیو ساوت ولز بوده و رئیس کمیته مشورتی کتابخانه‌های عمومی این ایالت است.

وی از سال ۲۰۱۱ عضو کمیته دائمی کتابخانه ­های عمومی ایفلا بوده و هم­ اکنون نیز رئیس این کمیته است.