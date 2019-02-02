به گزارش خبرنگار مهر، در سیزدهمین روز از بهمن ماه سال ۹۷ و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با به صدا در آمدن زنگ انقلاب دانش آموزان در مدارس سراسر شهرستان دیر بار دیگر پیروزی انقلاب را جشن گرفتند.

آیین نواختن زنگ انقلاب صبح شنبه با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان دیر در دبیرستان دخترانه فدک دیر و با اجرای برنامه های شاد و متنوع برگزار شد.

فرماندار شهرستان دیر در این آیین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب و فرارسیدن دهه مبارک فجر،گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ استقلال آزادی به تمام معنا نصیب ملت ایران اسلامی شد.

کریم علی حسنی با بیان اینکه ما به تمام هزینه های مادی و معنوی که برای سرافرازی این نظام متحمل شده ایم افتخار می کنیم اظهار داشت:امروز تاثیر گذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان به خوبی قابل لمس است و این نشان از استقلال کشور عزیز ما است.

وی امید به آینده را یکی از شاخصه های مهم این انقلاب عنوان کرد و افزود: انقلاب اسلامی هدیه خدا به ملت ما بود که طومار حکومت شاهنشاهی را از بین برد و نظام توحید را در کشور ما حاکم کرد.

علی حسنی تصریح کرد: در دهه مبارک فجر ۷۶ طرح عمران و اقتصادی با اعتباری بالغ بر هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

فرماندار شهرستان دیر با اشاره به پتانسیل‌های موجود در شهرستان دیر گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوب شهرستان در زمینه‌های مختلف به ویژه در زمینه نیروی انسانی آینده خوبی را برای شهرستان دیر متصور هستم.

پیشرفت‌های ایران بی‌نظیر است

امام جمعه دیر نیز در این آیین با گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی(ره) به میهن‌ اسلامی و آغاز چهلمین دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: بازگشت هویت دینی و خودباوری از دستاوردهای مهم معنوی انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی پیشرفت‌های علمی کشور در زمینه فناوری هسته ای و نانوتکنولوژی و فناوری فضایی را از دیگر دستاوردهای نظام برشمرد و اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران به اهداف اصلی انقلاب دست یافته است و دیگر هیچ قدرت یا ابرقدرتی حق دخالت در کشور ما را ندارد.

حسینی به ظرفیت‌های بالای کشور در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: امروز ایران در جهان نقش تعیین کننده‌ای در معادلات دنیا دارد و پاسداشت ارزش‌ها و دستاوردهای والای انقلاب اسلامی مهم‌ترین وظیفه مردم و مسئولان است.

امام جمعه دیر با تاکید بر حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه عنوان داشت:بی‌گمان حضور پرشور و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمنان نظام اسلامی را در دستیابی به اهداف‌شان مایوس می‌کند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر نیز در این آیین گفت: استمرار این انقلاب برای دنیا یک الگو است و آنچه که از انقلاب کردن مهم تر است حفظ انقلاب است.

احمد عبدالله زاده اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی سرآغاز حاکمیت ارزش های الهی در جامعه و نشان از اسلامیت و جمهوریت نظام است.

در حاشیه این مراسم همچنین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی نیز با حضور مسئولان افتتاح و مسئولان از غرفه های این نمایشگاه دیدن کردند.