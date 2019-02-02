کاهش محسوس دما و بارش برف در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت۴۳ روز از زمستان و عدم بارش برف و باران در مشهد،هواشناسی خراسان رضوی پیش بینی کرد از روز یکشنبه این استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار خواهد گرفت.

طبق اطلاعیه هواشناسی خراسان رضوی تحلیل نقشه‌ها و مدل های پیش‌یابی نشان‌دهنده گسترش سامانه بارش‌زا از اواخر وقت شنبه به خراسان رضوی می‌باشد که از یکشنبه تا اواخر وقت سه‌شنبه هفته جاری با گسترش کامل خود باعث بارش باران و برف در استان خواهد شد.

با فعالیت این سامانه، کاهش محسوس دما بین ۱۰ تا ۱۲ درجه ، وزش باد شدید، کولاک برف، تشکیل مه، کاهش میدان دید، یخ‌زدگی و لغزندگی معابر و محورها و اختلال در سیستم حمل و نقل خراسان رضوی رخ خواهد داد.

روز یکشنبه با گسترش سامانه بارش‌زا در استان وقوع بارش‌های رگباری در نیمه جنوبی توام با رعد و برق و وزش باد شدید با احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن نواحی مستعد استان رخواهد داد. همچنین روزهای دوشنبه و سه شنبه بارش برف و باران در نواحی سردسیر همراه با وزش باد شدید، کولاک برف در نواحی مستعد تشکیل مه همچنین کاهش میدان دید و لغزندگی محورهای استان رخ خواهد داد.

به مسافران جاده ای خراسان رضوی توصیه شده جهت جلوگیری از بروز خسارات احتمالی ضمن همراه داشتن تجهیزات زمستانی در ترددهای خود احتیاط و نکات لازم را رعایت کنند.