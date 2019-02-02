برقراری فضای معنویت در محیط‌ های کاری از دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در پنجمین همایش علمی، فرهنگی قضات استان سیستان و بلوچستان با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی این است که تواضع و شان مردمی بودن را ارزانی داشت که با این تواضع، اخلاقمداری، مردمی بودن و عزت الهی نصیب ما شد.

وی افزود: امروز قاضی با حفظ تواضع، بندگی و فروتنی، مستقل و مستحکم می باشد و باید با افتخار بگوییم که امروز عزت دستگاه قضایی در حال افزایش است و روز به روز بالاتر می ‌رود که ناشی از ایمان به خداوند است.

صادقی تصریح کرد: باید شکرگذار خداوند باشیم که در دستگاه ولایت الهی در حال کار کردن و احقاق حق هستیم.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: امروزه یک مومن متواضع پشت میز قضاوت می‌نشیند و با اخلاص در این مسیر حرکت می‌کند که کارش هم برای او معنادار است.

صادقی با بیان اینکه قاضی امروز می‌تواند با کارش در مسیر گسترش انسانیت حرکت کند، تصریح کرد: دستاورد انقلاب اسلامی ایران این بود که محیط‌های کاری معنوی و هدفمند شد که هدف نهایی ما نیز این است که به عنوان بنده خداوند به کمال بندگی برسیم.