نمایشگاه نقاشیخط «لعل خاموش» در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه نقاشیخط بعد از ظهر شنبه با حضور اساتید هنر خط و نقاشی، مدیران فرهنگی استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گشایش یافت.

در این نمایشگاه آثار برجسته استاد حسین فریدون زاده در زمینه خط و نقاشی در معرض دید بازدید کنندگان و علاقمندان این هنر قرار گرفت.

حسین فریدون زاده نقاش، خوشنویس، چهره نگار و عکاس اردبیلی است که در آثار خود سبک جدید خط و نقاشی را دنبال می کند.

این هنرمند اردبیلی طی سخنانی در افتتاح این نمایشگاه تاکید کرد که خط و نقاشی با نگاه نو، بهانه این نمایشگاه بوده هر چند که این راه دیر زمانی نیست که آغاز شده اما برای دوستداران هنر که تفکر نو را درک کرده‌اند، معنا ومفهوم ویژه ای دارد.

فریدون زاده با اشاره به نمایش ۵۰ اثر و تابلو در نمایشگاه نقاشیخط «لعل خاموش» ادامه داد: آثار به نمایش درآمده با موضوعات نقاشیخط و نقاشی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که علاقمندان به هنرهای نو و اساتید و منتقدان بتوانند از این نمایشگاه در زمینه های مختلف تجربی و علمی بهره ببرند.

نمایشگاه «نقاشیخط» این هنرمند برجسته اردبیلی از تاریخ ۱۳ بهمن به مدت ۱۰ روز در محل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل واقع در انتهای خیابان دانشگاه برای بازدید علاقمندان آثار هنری باز است.