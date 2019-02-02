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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۵۱

در دوازدهمین هفته پیاپی از اعتراضات مردمی؛

۱۰ تا ۱۴هزار جلیقه‌زرد در پاریس هستند/استقرار۸۰ هزار نیروی امنیتی

۱۰ تا ۱۴هزار جلیقه‌زرد در پاریس هستند/استقرار۸۰ هزار نیروی امنیتی

در دوازدهمین هفته پیاپی از اعتراضات مردمی در فرانسه و درحالیکه ۱۰ تا ۱۴ هزار جلیقه‌زرد تنها در خیابان های پاریس حضور دارند، ۸۰ هزار نیروی امنیتی نیز در سراسر این کشور آماده باش هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه جنبش اعتراضی به اوضاع اقتصادی فرانسه و سیاست‌ های دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور موسوم به جلیقه زردها در دوازدهمین شنبه سیاه به برگزاری تجمعات خود ادامه داده اند، خبرگزاری های اسپوتنیک و راشاتودی هم اکنون با انتشار اخباری فوری درباره اوضاع و تحولات امروز در فرانسه اعلام کردند: در درگیری میان معترضان با پلیس؛ دست کم ۸ پلیس در فرانسه زخمی شدند.

خبرهای واصله در این خصوص حاکیست: ۱۰ تا ۱۴ هزار جلیقه زرد تنها در پاریس حضور دارند. همچنین؛ ۸۰ هزار نیروی امنیتی در سراسر فرانسه برای مقابله با اعتراضات مردمی مستقر شده اند.

در همین رابطه، دست کم ۸ نیروی پلیس هم حین سرکوب معترضان زخمی شده اند.

کد مطلب 4531621

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