به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه جنبش اعتراضی به اوضاع اقتصادی فرانسه و سیاست‌ های دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور موسوم به جلیقه زردها در دوازدهمین شنبه سیاه به برگزاری تجمعات خود ادامه داده اند، خبرگزاری های اسپوتنیک و راشاتودی هم اکنون با انتشار اخباری فوری درباره اوضاع و تحولات امروز در فرانسه اعلام کردند: در درگیری میان معترضان با پلیس؛ دست کم ۸ پلیس در فرانسه زخمی شدند.

خبرهای واصله در این خصوص حاکیست: ۱۰ تا ۱۴ هزار جلیقه زرد تنها در پاریس حضور دارند. همچنین؛ ۸۰ هزار نیروی امنیتی در سراسر فرانسه برای مقابله با اعتراضات مردمی مستقر شده اند.

در همین رابطه، دست کم ۸ نیروی پلیس هم حین سرکوب معترضان زخمی شده اند.