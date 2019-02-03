نگرشی نو برای بازگشت به جوانان شکل گرفته اما هنوز کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در نشست بازخوانی چهل سال حضور جوانان، گفت: زمانی که ما بحث جوانان را مطرح می کنیم، تنها شامل حال وزارت ورزش و جوانان نیست و بحثی لایه ای است. ای کاش بحث تفکیک شکل می گرفت چرا که ما با ۳۳ نهاد در رابطه با جوانان روبرو هستیم. برخی قوانین کلی است مانند قانون تسهیل ازدواج جوانان و ارتباطی با ما ندارد اما ما باز هم در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده ایم. اما متاسفانه بحث اجرایی این قانون دچار مشکل است و ما نیز به آن معترض هستیم.

وی فزود: انقلاب اسلامی، انقلاب جوانان بود و تمام مراحل آن با تلاش و فداکاری جوانان شکل گرفت. همین جوانان ۸ سال جنگ تحمیلی را هدایت و از کشور دفاع کردند. از دوران پس از جنگ، متاسفانه از جوانان غفلت شد، در واقع ما با جوانانی روبرو بودیم که پس از جنگ تحصیل کرده بودند و آماده اشتغال بودند، اما به دلیل تحولات کشور از جوانان آن دوره غفلت شد و این امر موجب دل سردی و ناامیدی جوانان شد. به علاوه خود حوزه جوانان نیز بلاتکلیف بود و هیچ ساز و کاری برای آن وجود نداشت. همچنین خود سازمان جوانان نیز هیچ گاه نتوانست به ظرفیت مطلوب خود برسد.

تندگویان تصریح کرد: اما برهه دیگری در کشور ایجاد شده و نگرشی نو برای بازگشت به جوانان شکل گرفته است هرچند که هنوز کافی و جامع نیست. در حال حاضر بسیاری از مدیران کل سازمان ها را جوانان تشکیل داده اند. به ویژه حضور جوانان در بخش خصوصی، فضای اقتصادی، حضور جوانان در فضای مجازی و رسانه ها، حضور حداقل هزار جوان در شورایاری ها، استانداری ها و غیره، ازجمله نشانه های توجه و بازگشت به جوانان است، هرچند که هنوز کافی نیست.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: تنها راه حل نجات و پیشرفت کشور بازگشت و توجه به جوانان است. وجود گروه مشاوران جوان در کنار مدیران و نگرش آن ها در مسائل موجب نجات کشور خواهد شد، چراکه بدنه کشور نیاز به نوسازی دارد و در غیر این صورت کشور به سوی آبادانی و نجات کشور، نخواهد رفت.

تندگویان با اشاره بر حضور جوانان در عرصه های مختلف کشور عنوان کرد: حضور جوانان در عرصه کشاورزی و محیط زیست ستودنی است. در استان سیستان و بلوچستان نیز همین طور است. سال ها است دریاچه هامون رونق خود را از دست داده و کسب و کار را مختل کرده بود اما جوانان ورود پیدا کرده و بحث گردشگری و تجارت الکترونیک این استان را به راه انداخته اند.

وی عنوان کرد: متاسفانه دولت هنوز نتوانسته زمینه لازم برای استفاده از ظرفیت جوانان را تامین کند. عنوانی به اسم پنجره واحد خدمت قرار بود برای تسهیل امور جوانان در کسب و کار ایجاد شود اما متاسفانه اجرایی نشد. دولت باید برای استفاده از قدرت و ظرفیت جوانان به وضعیت آنان توجه کند. در عرصه های پژوهشی، دهکده های دانش بنیان، عرصه نجوم، احداث یک رصدخانه در لرستان توسط جوانان ازجمله پیشرفت های جوانان بوده است.

تندگویان با اشاره بر شبکه سازی برای کسب و کار و اشتغال جوانان از سوی این معاونت تصریح کرد: این امر موجب حضور جوانان در عرصه های مختلف در یک شبکه جامع است. شبکه کارآفرینی و استارت آپی و دیگر شبکه ها در حوزه های مختلف برای جامع و متمرکز شدن فعالیت های جوانان در حوزه های مختلف علمی پژوهشی و خدماتی شده است. تحولات جوانان مشهود است اما هنوز کافی نیست و نیاز به اقدامات و تلاش بیشتر دارد.

تندگویان درباره حضور جوانان در فضای مجازی افزود: فضای مجازی بستری مفید است و نمی توان اصل آن را دچار مشکل یا فساد خواند و نمی توان به دلیل وجود برخی معضلات آن را به طور کامل بست. در این بستر جایگاه هایی به وجود آمده که امکان بهره برداری فرهنگی و اقتصادی به وجود آمده است و این فضاها هیچ کدام یک شبه به وجود نیامده که ما بخواهیم به سرعت آن ها رو فیلتر کنیم. سوال ما اینجا است که در طول این سال هایی که این فضاها به وجود آمدند، نهادهای فرهنگی و مسئول برای فرهنگ سازی و کنترل آن چه کرده اند و برای آموزش نوجوانان و جوانان چه کرده ایم و یک دفعه به جای فرهنگ سازی که از آن غفلت کرده ایم به سوی فیلترینگ روی آورده ایم.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر اگر توانایی ایجاد بستری داخلی را داشتیم، چرا با وجود جوانان نخبه در این حوزه ها از آن ها برای تولید نرم افزارهای داخلی غفلت کرده ایم. در حال حاضر نیز بسترهایی در کشور با عنوان فضای مجازی وجود دارد که بهره وری اقتصادی و فرهنگی و اشتغالی نیز در آن داریم از سوی دیگر با فیلتر کردن آن تنها موجب ممنوعیت استفاده قانونی افراد و روی آوردن کودک و نوجوان به فیلترشکن خواهیم بود که خود معضلات بسیاری را به بار خواهد آورد. ما باید به جای فیلتر کردن این فضا، از کسانی که در این بستر فعالیت قانونی و موثر دارند را تشویق کنیم.

تندگویان درباره موضوع سرباز مهارت گفت: این موضوع پیش از ورود ما نیز وجود داشت و رهبر معظم انقلاب دستور لزوم آموزش های همه جانبه کشوری به سربازان را صادر کردند. پس از آن سازمان های مختلف اقدام به آموزش های خاص به سربازان کردند و هر نهادی همچون آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه ای و غیره آموزش های خاص خود را می‌دهد. معاونت جوانان نیز آموزش های اجتماعی و مهارت های زندگی را برعهده گرفت.

وی ادامه داد: به علاوه درخواست کردیم افرادی که در حال خدمت سربازی بوده و در تشکل های جوانان نیز فعال باشند، آن ها را به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی و ۶ ماه آخر خدمت آنان به صورت امریه در همان تشکل گذرانده می شود. سهمیه امسال حدود ۸۰ نفر بود و امیدواریم برای سال آینده این ظرفیت افزایش یابد.