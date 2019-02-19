احساس خوبی بعد از بیانیه رهبری در جوانان ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خسروی رئیس مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور در خصوص بیانیه اخیر مقام معظم رهبری که جوانان را مورد خطاب قرار دادند، گفت: به شخصه به عنوان نماینده سازمان های مردم نهاد جوانان کشور بعد از خواندن این بیانیه بسیار خوشحال شدم از اینکه شخص اول نظام اینقدر جایگاه جوانان را مهم می‌دانند و برای جوانان ارزش قائلند.

وی ادامه داد: بر هیچ کسی که این بیانیه را خوانده، پوشیده نیست که مقام معظم رهبری چقدر به جوانان اعتماد دارند و استفاده از ظرفیت آنها را در جهت حل مشکلات کشور مهم می دانند.

خسروی با بیان این که احساس خوبی بعد از خواندن این بیانیه در جوانان ایجاد شده، تاکید کرد: اگر این بیانیه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب توسط مسئولین کشور اجرایی شود قطعاً اثرگذاری های مثبتی برای جامعه و کشور خواهد داشت.

وی با یادآوری رشادت های جوانان کشور در دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس گفت: خیلی از مسئولین امروز جزء همان جوانان اوایل انقلاب هستند که در جنگ تحمیلی هم مقابل دشمن ایستادند و پس از آن کشور را به آبادانی رساندند. در آن برهه به جوانان اعتماد شد و جوانان نیز امتحان خود را به بهترین شکل ممکن پس دادند.

رئیس مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور اظهار داشت: وقت آن رسیده که مسئولان کشور به جوانان اعتماد کنند و مدیریت های خرد و کلان را به آن ها بسپارند. وقتی یک مدیر جوان به کار گرفته می شود میزان شور، انگیزه، تخصص و خلاقیتی که می تواند در راستای پیگیری کارها و حل مشکلات به کار ببندد از یک مدیر مسن بیشتر است اما حتماً بودن مدیران با سابقه بالا به عنوان مشاوران مدیران جوان می‌تواند تلفیق بسیار خوبی از سالها تجربه و انگیزه و شور و تخصص مدیران جوان به وجود آورد که این روش می تواند کشور را از مشکلات مختلف نجات دهد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم با همین مسیر مدیریت فعلی، کشور را اداره کنیم اتفاقات مثبتی رقم نخواهد خورد و لازم است از جوانان در سمت های مدیریتی کلان استفاده شود. ما در وزارتخانه حساسی هستیم که اسم آن وزارت ورزش و جوانان است و در حال حاضر متولی اصلی حوزه جوانان هستیم، اگر می خواهیم از این بیانات و رهنمودهای رهبری استفاده کنیم و آنها را به کار بگیریم باید اول از خودمان شروع کنیم.

خسروی افزود: با آمدن آقای تندگویان اتفاقات بسیار خوبی در حوزه جوانان رقم خورد و سن مدیریتی معاونت جوانان حدود ۲۰ سال پایین آمد که این می تواند در حوزه‌های دیگر وزارت ورزش و جوانان نیز ادامه پیدا کند. باید در وزارت ورزش و جوانان تمام و کمال و با افتخار، پایه گذار این حرکات جوانگرایی باشیم و به جوانان اعتماد کنیم تا به دستگاه های دیگر ثابت کنیم ما توانستیم پس شما هم می توانید.