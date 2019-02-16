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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۰۷

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

تندگویان به عنوان عضو کمیته ملی جوانان یونسکو منصوب شد

تندگویان به عنوان عضو کمیته ملی جوانان یونسکو منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان را به عنوان عضو «کمیته ملی جوانان» وابسته به کمیسیون ملی یونسکو منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با حکم منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو «کمیته ملی جوانان» وابسته به کمیسیون ملی یونسکو منصوب شد.

در حکم غلامی برای محمد مهدی تندگویان آمده است:

با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عضویت «کمیته ملی جوانان» وابسته به کمیسیون ملی یونسکو منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در تحقق اهداف کمیته مذکور، شناخت توانایی‌ها و امکانات ملی در زمینه امور مربوط به جوانان و تقویت آنها، ارتقای دانش گسترش تعامل با نهادهای ملی و بین المللی به ویژه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، و مشارکت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به آن بر اساس موازین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، همگام با اهداف علمی این وزارت موفق و موید باشید.

لازم به ذکر است که در اولین جلسه کمیته ملی جوانان یونسکو که صبح امروز برگزار شد، تندگویان به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شد.

کد مطلب 4543857
ساناز باقری راد

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