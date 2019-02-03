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۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان:

تنها راه حل برای رسیدگی به امور جوانان، تشکیل سازمانی مستقل است

تنها راه حل برای رسیدگی به امور جوانان، تشکیل سازمانی مستقل است

مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان گفت: برای رسیدگی به امور جوانان تنها راه حل تشکیل سازمانی واحد و مستقل است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محدث مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان در نشست بازخوانی چهل سال حضور جوانان پس از انقلاب اسلامی، گفت: شوراهای عالی و ستاد های ملی سیاستگذار بوده و عملکرد اجرایی ندارند. در ستاد های ملی ۲۵ دستگاه در حوزه جوانان فعالیت دارند، ستاد های ساماندهی در سه بخش برای هماهنگی این ۲۵ دستگاه ایجاد شده است.

وی افزود: به عنوان مثل در استان آذربایجان شرقی صدا و سیما ۴۳ درصد، تبلیغات ۴۳ درصد سازمان مدیریت ۲۳ درصد و مدیرکل امور قضایی درصد مشارکت داشته است. حال یه معاونت در یک وزارت خانه نمی‌تواند بر عملکرد یه مدیرکل در یکی از استان ها نظارت کند. مشکل اصلی حوزه جوانان عدم فرابخشی بودن رسیدگی به امور جوانان است. اشتباه بزرگی که در کشور رخ داد، تلفیق دو حوزه متفاوت با یکدیگر آن هم بدون در نظر گرفتن ابزار های آن است.

محدث تصریح کرد: به عنوان مثال در استان هایی که مدیرکل ها، استاندارها و نهادها هماهنگ کرده اند، شاهد کاهش آسیب های اجتماعی بوده ایم. برای رسیدگی به امور جوانان تنها راه حل تشکیل سازمانی واحد و مستقل است.

کد مطلب 4531958
ساناز باقری راد

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