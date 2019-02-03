«اسپایدرمن: در اسپایدر ورس» برنده بزرگ جوایز انی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شرکت سونی پیکچرز انیمیشن با جدیدترین انیمیشن خود بیشترین جوایز انی ۲۰۱۹ را دریافت کرد. جوایز انی که ساعتی پیش (به وقت ایران) برگزار شد، برندگان خود را شناخت و جایزه اصلی بهترین انیمیشن امسال را به «اسپایدرمن: در اسپایدر ورس» اهدا کرد.
در این بخش «شگفتانگیزان ۲» محصول پیکسار، «رالف اینترنت را خراب میکند» محصول دیسنی، «انسان اولیه» محصول آردمن انیمیشن و «جزیره سگها» از فاکس سرچلایت پیکچرز دیگر مدعیان بودند.
«اسپایدرمن: در اسپایدر ورس» همچنین موفق به کسب بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین انیمیشن شخصیت، طراحی شخصیت، طراحی صحنه و تدوین شد.
جامعه بینالمللی فیلم انیمیشن که اهدا کننده جوایز انی است، در بخش بهترین فیلم بلند انیمیشن مستقل به «میرای از آینده» به کارگردانی مامورو هوسودا جایزه داد.
در حالی اهدای جوایز انی شاخصی برای اسکار است که در بخش انیمیشنهای بلند اسکار علاوه بر «اسپایدرمن: در اسپایدر ورس» و «میرای از آینده»، «شگفتانگیزان ۲»، «جزیره سگها» و «رالف اینترنت را خراب میکند» با هم رقابت میکنند.
سال گذشته «کوکو» هم جایزه انی و هم جایزه اسکار را به خانه برد.
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