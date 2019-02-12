شعارهای انقلاب اسلامی مبتنی بر قرآن بود/ تعالیم قرآن در نهضت امام

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رویکرد بازگشت به آموزه های دینی و اسلامی و سرچشمه های حقیقت طلبی و آزادی خواهی، اقبال حاکمیت نظام و مردم به قرآن کریم به عنوان نماد تامّ همه شعارهای انقلابی افزایش یافت.

همچنین حمایت و هدایت ویژه مقام معظم رهبری، نسبت به فعالیت قرآنی سربازان انقلاب، فضایی از تلاش متعهدانه برای توسعه فعالیت های قرآنی در جامعه را ایجاد کرد. تداوم و تقویت این فضای فرهنگی، مسئولان دستگاه های فرهنگی و حتی غیرفرهنگی را بر آن داشت تا زمینه های اداری و گاه حقوقی لازم را برای ایجاد و توسعه بخش های قرآنی فراهم کنند. در عین حال زمینه تنوع و تکثر هر چه بیشتر فعالیت های قرآنی مردمی در درون دستگاه های دولتی و عمومی که ریشه در اعتقادات خالص امت مسلمان و انقلابی ایران داشت فراهم شد.

بر همین اساس عباس سلیمی پیشکسوت و استاد مسلم قرآن در این موضوع در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس فرمایشات امام امت و رهبر انقلاب مبنای پیروزی انقلاب اسلامی قرآن بوده است و در کنار آن آموزه های اهل بیت که در حقیقت قرآن ناطق هستند یکی دیگر از ارکان تأثیر گذار بوده است.

اگر تعالیم قرآن کریم نبود، قطعاً نهضتی به نام انقلاب اسلامی شکل نمی‌گرفت و حتی تمام شعارهایی که در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی داده میشد مبتنی بر قرآن بود

وی ادامه داد: به تعبیر امام و رهبری قرآن کتاب انقلاب اسلامی و قانون اساسی این انقلاب بوده است و اگر تعالیم قرآن کریم نبود، قطعاً نهضتی به نام انقلاب اسلامی شکل نمی‌گرفت و حتی تمام شعارهایی که در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی داده میشد مبتنی بر قرآن بود.

سلیمی با اشاره به اینکه حضور مردم در صحنه و شهادت فرزندان این امت طبق فرامین قرآن بوده است، افزود: قرآن نیز کتابی است که برای سعادت و خوشبختی افراد بشر نازل شده و کتاب زندگی سعادتمندانه است حالا اینکه ما چه اندازه در طول این چهل سال موفق شدیم ارزش های قرآنی را در جامعه پیاده کنیم نیازمند ساعتها بحث و کارشناسی است.

وی با تأکید براینکه حرکت امام، قرآن را از حالت کتاب نمادین از صحنه انزوا به صحنه جامعه آورد، اظهارداشت: وقتی می بینیم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما به سمت انتخاب یک حکومت و همه پرسی در قالب جمهوری اسلامی می رویم برکات انس با همین قرآن است.

وی با اشاره به اینکه از زمان فتحعلی شاه قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامی هزاران کیلومتر از خاک سرزمینمان در قالب معاهدات و توافقات انجام شده از ایران جدا شده است، ادامه داد: اینکه از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، به ملت جنگ تحمیلی را روا داشتند و آن همه هزینه ها داده شد از آثار تعالیم و برکت قرآن بود که ما را حفظ کرد از ۲۲ بهمن ۵۷ تا کنون به خاطر شجاعت رزمندگان و مردم غیور قرآنی ما که تربیت شده مکتب قرآن هستند حتی یک وجب از آن بدست بیگانه ای داده نشده است، حتی هشت سال دفاع مقدس شاهد مدعای این ماجرا است که علیرغم تقدیم بیش از ۲۲۰ هزار شهیدو پانصد هزار جانباز ملت تمامیت ارضی و استقلالش را حفظ کرده و همه اینها برگرفته از تعالیم قرآنی است.

وی با مثالی از آیه قرآن کریم افزود: وقتی قرآن در آیات مکرر به این نکته اشاره می کند که کفار و مشرکان نباید مسلط به مسلمانان باشند ما تجلی این آیه را در پیروزی انقلاب اسلامی شاهد هستیم.

وی با ذکر موارد مثبت توجه به قرآن کریم افزود: ارتباطات خوبی که مردم دارند و برگزاری محافل متعدد مذهبی، توجه بیشتر مردم به مواردی مانند خمس و زکات و سایر اعمال دینی و سایر اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگ و معارف دینی از دیگر موارد مثبت توجه به قرآن کریم است.

سلیمی با اشاره به طبقه بندی در حوزه دستاوردهای فعالیت های قرآنی افزود: ما در طبقه بندی می توانیم به وضعیت سابق و موجود و وضعیت مطلوب و موعود اشاره کنیم.

مدیر دارالقرآن آستان عبدالعظیم حسنی(ع) با تأکید بر اینکه قبل ازانقلاب قرآن عمدتاً در خطبه خوانی های عقد و مراسم ترحیم و در بعضی از مراسم تشریفاتی دیگر حضور داشت، اظهار داشت: در قبل ازانقلاب اکثریت مردم با قرآن کریم بیگانه بودند و به برکت خون شهدا و همت امام بزرگوار این شرایط تغییر کرد. البته وضعیت سابق ما به نحوی بود که وضعیت کنونی را بسیار شاکر باشیم اما این سخن به معنای آن نیست که ما در خور جایگاه نظام اسلامی از برکات قرآن این کتاب آسمانی استفاده کرده باشیم.

وی با اعلام اینکه کم کاری هایی را در این حوزه داشته ایم، افزود: در مسایل اقتصادی قرآن با صراحت سیستم ربوی را اعلام جنگ با خدا و پیامبر معرفی می کند ولی امروز در جامعه سیستمی تحت عنوان اقتصاد سالم فراگیر اسلامی نداریم و این نشان می دهد ما در این زمینه بیشتر باید کارکنیم و از عملکرد خودمان راضی نباشیم.

سلیمی با اشاره به مقوله عفاف و حجاب ادامه داد: در خصوص مسایل مربوط به عفاف و حجاب نیز علیرغم اینکه اکثریت زنان ایرانی در این سنگر حضور دارند و علی رغم پاسداری از آن در بعضی از زمینه ها افرادی از فرهنگ حیا و حجاب قرآن بهره کافی نبرده اند و شاید ما هم برنامه های کافی برای نشان دادن الگوهای مناسب در جامعه مطرح نکرده ایم.

وی افزود: تمامی کامیابی ها موفقیت ها و افتخارات در طول چهل سال در سایه سار پیروی از قرآن بوده است و تمامی شکست ها و ناکامی ها به خاطر فاصله گرفتن از فرهنگ و دستورات قرآن بوده است و ما رعایت بایدها و نبایدهای قرآنی را به نحو احسن مورد توجه قرار ندادیم.

سلیمی در پاسخ به این سوال که چرا عمق باورهای دینی به نسبت اول انقلاب افول داشته است، گفت: به نظر می رسد این امری که در جامعه وجود دارد بخاطر دنیا طلبی و دنیا گرایی بوده است یعنی از زمانی که ما متوجه دنیا و مسایل اقتصادی و تجملات زندگی و رفاه زدگی و رفاه طلبی شدیم این مساله خودش را نشان داد. در اوائل انقلاب بیشتر مردم برای پست سازمانی، درجه، پول، مقام، مادیات و برج سازی برای خانه و ملک و باغ کار نمی کردند، اما متاسفانه مسایل به سمت و سویی رفت که خود قرائت قرآن به سمت مادیات پیش رفت و کم نیستند افرادی که در ازای قرائت قرآن مطالبه هزینه می کنند و این کار بعضی مواقع شبیه تجارتی می شود که مورد مذمت روایات پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت است.

وی ادامه داد: بنابر قولی از پیامبر اکرم(ص) دوست داشتن دنیا سرمنشأ تمامی خطاها و انحرافات است و من فکر می کنم آنجایی که مسایل پولی و مادی شد آن درجه از معنویتی که ما در اول انقلاب شاهدش بودیم به نسبت کاهش پیدا کرد.

کسی نمی تواند به صرف اینکه قرآن را زیبا تلاوت می کند خودش را اهل قرآن بداند یک قاری و حافظ، ناشر، مترجم و مفسر صرف قرآن نمی تواند ادعا کند، یک قرآنی حقیقی است. قرآنیِ حقیقی کسی است که هم قرآنی بیاندیشد و هم قرآنی سخن بگوید و هم قرآنی عمل کند

وی با اشاره به نقاط ضعف جامعه قرآنی افزود: کسی نمی تواند به صرف اینکه قرآن را زیبا تلاوت می کند خودش را اهل قرآن بداند یک قاری و حافظ، ناشر، مترجم و مفسر صرف قرآن نمی تواند ادعا کند، یک قرآنی حقیقی است. قرآنیِ حقیقی کسی است که هم قرآنی بیاندیشد و هم قرآنی سخن بگوید و هم قرآنی عمل کند.

وی با بیان روایتی از اهل قرآن ادامه داد: به همین دلیل است که در روایات متعدد می بینیم که در اگر کسی قرآن بخواند و به آن عمل نکند خداوند بزرگ او را کور و نابینا وارد صحرای محشر می کند. پیامبراکرم(ص) در روایت دیگری می فرمایند چه بسا کسی قرآن بخواند، اما قرآن او را لعنت کند پس تعامل با قرآن باید صادقانه باشد. اگر اهالی قرآن بخواهند در جایگاه رفیع و منزلت قرآنیان قرار بگیرند باید عامل به قرآن باشند.

خادم القرآن افزود: مسلم است که اگر مردم ببینند من دم از قرآن می زنم و عنوان قرآنی بودن را یدک می کشم، اما در زندگی اجتماعی اقتصادی و به ویژه در رعایت حق مردم و اخلاق عمومی برخلاف دستورات قرآن عمل می کنم، نه تنها من را قرآنی نمی دانند، بلکه این نحوه عملکرد باعث انزجار از جامعه قرآنی خواهد شد. پس ضرورت پرداختن جامعه قرآنی به اخلاق قرآنی و تهذیب نفس خود جامعه قرآنی از مهمترین مواردی است که برای رفع این نارسایی به عنوان یک چاره اندیشی پیشنهاد می کنم.

وی به روایتی از امام صادق(ع) خطاب به یکی از اصحاب خود پرداخت و گفت: امام صادق(ع) در بیانی خطاب به شقرانی یکی از اصحاب خود فرمودند بدان که کار نیک و زیبا از هرکسی که سربزند پسندیده است اما اگر تو کار زیبا را انجام دهی زیبا تر و مناسبت تر است بخاطر انتساب تو به ما اهل بیت، اما کار زشت از هرکسی سربزند ناپسند است اما چنانکه از تو سربزند بسیار زشت تر و ناپسند تر است بخاطر انتساب تو به ما.

سلیمی وظیفه جامعه قرآنی را بزرگتر از همه دانست و گفت: لذا جامعه قرآنی به خاطر انتساب به قرآن کریم و حفظ آبروی قرآن و مکتب و دین در تمامی زمینه ها باید بداند جامعه اعمال و عملکردشان را با دقت رصد و با حساسیت دنبال می کنند.

وی در پایان ادامه داد: لذا باید این بیان امام صادق(ع) که فرمودند برای ما مایه افتخار و سربلندی باشید و مایه سرافکندگی ما اهل بیت نباشید را همه ما جامعه قرآنی آویزه گوش کنیم و به نحوی در عملکرد خود در جامعه ظاهر شویم که اگر نمی توانیم خدمتی به مردم کنیم و مردم را به سمت دین و قرآن جذب کنیم ناخواسته آنها را به قرآن بدبین نکنیم.