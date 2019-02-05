اسلام ستیز هلندی، سرانجام اسلام آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، پایگاه خبری «پولتیکو» آمریکا نوشت که «جِرُم فان کِلافِرن» ۳۹ ساله روز دوشنبه به رادیو هلند گفت: در مطالعاتم با شماری از مسائل روبرو شدم که دیدگاهم را نسبت به اسلام تغییر داد.



کلافرن از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ عضو پارلمان هلند و نماینده حزب «آزادی» بود؛ حزبی که ریاست آن را «گرت ویلدرز» اسلام ستیز و سیاستمدار مشهور هلندی بر عهده داشت.



وی سال ۲۰۱۴ از حزب «به خاطر آزادی» خارج شد و حزب دیگری به نام «حزبی برای هلند» تأسیس کرد که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ شکست خورد و نتوانست به مجلس راه پیدا کند. در پی این شکست، به صورت کلی از دنیای سیاست کناره گیری کرد.



کلافرن که پیشتر از منتقدان تندرو اسلام ستیز بود، در گفتگو با روزنامه «ان آر سی» هلند مدعی شده بود: دین اسلام، دین دروغین است!



این روزنامه اعلام کرد: کلاویرن ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸ ( ۴ آبان ۹۷) در اثنای تحقیقات در خصوص دین اسلام، مسلمان شد و شهادتین را بر زبان جاری کرد.



وی پس از اسلام آوردن، کتابی نوشته و به درست نبودن افکار اسلام ستیزانه اشاره کرده است.