پوستر دیواری پیش بینی کننده آب و هوا از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این شرکت نوپا که Typified نام دارد، می گوید پوسترهای هوشمند Oli Woods هم هنری و هم جذاب بوده و ظاهر و رنگ آنها بر مبنای شرایط آتی آب و هوا تغییر می کند.

پوستر یادشده که از کاغذهای متعارف مورد استفاده برای تولید کاغذ دیواری تهیه شده، دارای یک پوشش شفاف هوشمند و یک قاب از جنس بلوط است و در پشت آن یک قاب حاوی تجهیزات الکترونیکی به منظور دریافت پیش بینی وضعیت آب و هوا نصب شده است.

یک جوهر هوشمند حساس به گرما و سرما نیز برای نمایش نمادهای مربوط به وضعیت آب و هوا در این پوستر در نظر گرفته شده است.

پوستر یادشده دارای چهار نماد خورشید، ابر و برف و باران است و بسته به وضعیت آب و هوا یکی از آنها را به نمایش درمی آورد. به روزرسانی اطلاعات این پوستر از طریق اینترنت یا وای – فای در طول روز صورت می گیرد و بسته به وضعیت آب و هوا یکی از این چهار نماد روشن می شود.

وزن این پوستر دیواری ۱.۶ کیلوگرم بوده و باید به برق وصل شود. البته جوهر هوشمند محصول مذکور در اتاقی که گرم تر از ۲۹ درجه سانتیگراد باشد به درستی عمل نمی کند. قیمت این پوستر ۱۳۷ دلار است.