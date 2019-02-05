  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۳

رئیس حزب «کتائب» لبنان:

لبنان درخواست آمریکا برای عدم حضور حزب الله در دولت را نپذیرفت

لبنان درخواست آمریکا برای عدم حضور حزب الله در دولت را نپذیرفت

رئیس حزب «کتائب» لبنان اعلام کرد که مقامات ارشد این کشور درخواست ایالات متحده برای جلوگیری از حضور نمایندگان حزب الله در دولت را نپذیرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «کریم بقرادونی» رئیس حزب «کتائب» لبنان و از وزرای سابق این کشور اظهاراتی را در خصوص دولت جدید مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: آمریکایی ها از مقامات لبنان خواسته بودند تا مانع از مشارکت نمایندگان حزب الله در ساختار دولت شوند.

بقرادونی گفت: با این حال، مقامات ارشد لبنانی با درخواست های مکرر آمریکایی ها در این زمینه مخالفت کردند.

رئیس حزب کتائب لبنان اظهار داشت: کسانی که پروژه «دولت لبنان؛ دولت حزب الله» را دنبال می کنند، از خارج خط می گیرند.

وی تصریح کرد: هدف از اینکه گفته می شود دولت لبنان، دولت حزب الله است، در واقع ضربه زدن به دولت پیش از آغاز به فعالیت آن است.

کد مطلب 4534137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها