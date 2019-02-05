لبنان درخواست آمریکا برای عدم حضور حزب الله در دولت را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «کریم بقرادونی» رئیس حزب «کتائب» لبنان و از وزرای سابق این کشور اظهاراتی را در خصوص دولت جدید مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: آمریکایی ها از مقامات لبنان خواسته بودند تا مانع از مشارکت نمایندگان حزب الله در ساختار دولت شوند.

بقرادونی گفت: با این حال، مقامات ارشد لبنانی با درخواست های مکرر آمریکایی ها در این زمینه مخالفت کردند.

رئیس حزب کتائب لبنان اظهار داشت: کسانی که پروژه «دولت لبنان؛ دولت حزب الله» را دنبال می کنند، از خارج خط می گیرند.

وی تصریح کرد: هدف از اینکه گفته می شود دولت لبنان، دولت حزب الله است، در واقع ضربه زدن به دولت پیش از آغاز به فعالیت آن است.