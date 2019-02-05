سفر بازیکن دورگه بسکتبال به ایران برای حضور در اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مایک رستم پور از جمله بازیکنان دو رگه بسکتبال است که از ماه ها پیش بحث حضور او در اردوی تیم ملی بسکتبال مطرح بود اما هرگز نام وی در فهرست اردونشیان قرار نگرفت.

در این رابطه اینطور عنوان شده بود که مبلغ ۵ هزار دلاری که این بازیکن برای پرداخت به آژانس و دریافت خودش تعیین کرده بود، مانع از سفرش به ایران و حضور در اردوی تیم ملی بسکتبال شده است. با همه اینها اما اینبار و برای حضور تیم ملی بسکتبال در پنجره ششم و پایانی انتخابی جام جهانی از وی نیز به شرکت در اردوی آماده سازی دعوت شده است.

رستم پور که در لیگ اسلواکی بازی می کند صبح امروز سه شنبه به تهران سفر کرد تا همراه با دیگر اردونشینان، آغازگر اردوی تیم ملی بسکتبال باشد. این اردو از عصر امروز در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز می شود.

نوید نیکتاش دیگر بازیکن دورگه دعوت شده به اردوی تیم ملی بسکتبال است. این بسکتبالیست ایرانی - فرانسوی دو سال پیش هم با سفر به تهران در تمرینات تیم ملی شرکت کرد اما در ترکیب نهایی این تیم جای نگرفت.

تیم ملی بسکتبال در چارچوب پنجره ششم و پایانی انتخابی جام جهانی، دوم اسفندماه در تهران به مصاف ژاپن می رود و پنجم اسفندماه هم با استرالیا دیدار خواهد داشت.

پیش از این دو دیدار، تیم ملی بسکتبال برگزارکننده دو دیدار تدارکاتی برابر اردن است که ۲۳ و ۲۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد.