کمک وزارت راه و شهرسازی به اعتبارات بازسازی/بازگشایی مرزخسروی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی آزادراه کرمانشاه- حمیل که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: بعد از انتخاب آقای اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، واقعاً تسهیل گری در روند ساخت و ساز به ویژه کارهای زیربنایی، در وزارت راه و شهرسازی مشهود است.

استاندار کرمانشاه افزود: با توجه به اینکه ایشان خود در بدنه اجرایی حضور داشت و از چالش ها و موانع مطلع بود، این تسهیلگری رخ داد.

بازوند تاکید کرد: این اتفاق، اتفاق بسیار خوبی است و امیدواریم که باعث پیشرفت و جهش در توسعه و به ویژه توسعه زیرساخت ها باشد.

وی با اشاره به تسهیلگری صورت گرفته در اقدامات عمرانی استان تصریح کرد: در بحث بازسازی و به ویژه مسکن مهرها یک تسهیل گری و حرکت خوب انجام شده است.

استاندار کرمانشاه خسارت زیرساخت‌های استان در زلزله را ۱۲۴۱ میلیارد تومان عنوان کرد و خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود ۷۰۰ میلیارد تومان امسال به ما ابلاغ شده که احتمالاً و با توجه به اینکه مصوبه داریم بتوانیم تخصیص آن را نیز بگیریم اما برای سال آینده قرار است از محل ماده ۱۰ و ۱۲ حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان به ما بدهند و با توجه به اینکه ۵۰ درصد اعتبارات زیرساخت مربوط به حوزه شما است اگر کمک کنید که این اعتبارات ما پرداخت شود ۵۰ درصد آن در رابطه با زیرساخت های این وزارتخانه هزینه می‌شود.

وی افزود: تقاضای دیگر ما مربوط به راه آهن کرمانشاه- خسروی است که امسال مقداری روند اجرای آن کند بود و ما انتظار بیشتری داشتیم و فکر می کنم مقداری هم کمبود اعتبار داشت، لذا ما ما در این زمینه یک پیشنهاد داشتیم و با بانک‌ها صحبت کرده‌ایم و یک کنسرسیومی نیز شکل گرفته است.

آمادگی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به راه آهن کرمانشاه- خسروی

بازوند تصریح کرد: چنانچه بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری بخواهد در این بخش سرمایه‌گذاری کند، بانک ها حاضرند تا هزار میلیارد تومان تسهیلات به این پروژه بپردازند و این آمادگی وجود دارد که این پروژه راه‌آهن یک شتاب بیشتری بگیرد.

وی بحث بازگشایی مرز خسروی را نیز به عنوان دیگر مطالبه استان مطرح کرد و خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: از شما به عنوان یک عضو ارشد دولت انتظار داریم با توجه به اینکه تمام کارهای آن انجام شده کمک شود و بازگشایی آن صورت گیرد چرا که این بازگشایی می‌تواند کمک بزرگی به توسعه استان کند.

استاندار کرمانشاه در پایان اشاره ای نیز با آغاز عملیات اجرایی آزادراه کرمانشاه- حمیل داشت و گفت: حدود ۱۰ تا ۱۵ روز پیش به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کردیم که طی سال های ۹۷ و ۹۸ اعتباری معادل ۱۵ میلیارد تومان به این پروژه کمک کنیم تا به نتیجه برسد.