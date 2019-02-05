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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد

بررسی دستاوردهای فرهنگی در اینفوگرافیک «هویت اصیل اسلامی ایرانی»

بررسی دستاوردهای فرهنگی در اینفوگرافیک «هویت اصیل اسلامی ایرانی»

اینفوگرافیک «هویت اصیل ایرانی اسلامی» که توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهیه و تولید شده به مرور دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بدون شک از منظر فرهنگی، انقلاب اسلامی بنیادی‌ترین دگرگونی‌ها را به وجود آورد. جانمایه فرهنگ برآمده از انقلاب اسلامی، بازآفرینی هویت اصیل اسلامی ایرانی بود که دستاوردهای منحصر به‌فردی در این عرصه برجای گذاشت.

در همین رابطه اینفوگرافیک «هویت اصیل ایرانی اسلامی» که توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهیه و تولید شده است که به مرور دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ می‌پردازد.

کیفت بالای این اینفوگرافیک با عنوان «هویت اصیل ایرانی اسلامی» در اینجا قابل دانلود است.

کد مطلب 4534399
شیما دنیادار رستمی

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