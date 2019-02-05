۱۸ جاده کشور تا اطلاع ثانوی مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور از مسدود بودن ۱۸ محور کشور تا اطلاع ثانوی خبر داد.

محورهای زیر به شرح ذیل است:

۱ ـ محور اولنگ ـ شاهرود در استانهای گلستان و سمنان

۲ ـ محور دیزین ـ شمشک در استانهای تهران و البرز

۳ ـ در استان گیلان محور پونل ـ خلخال به علت ریزش کوه پل.

۴ ـ استان کهگیلویه و بویراحمد محور سی‌سخت ـ پادنا به علت عدم ایمنی.

۵ ـ استان همدان محورگنجنامه ـ تویسرکان به علت عدم ایمنی کافی.

۶ ـ استان کردستان محورفرعی سروآباد ـ پاوه به (گردنه ته ته) به علت یخ‌زدگی و عدم ایمنی.

۷ ـ استان مازندران محور تنکابن فرعی توکله (پل توکله) به علت سیل و تخریب پل.

۸ ـ استان گیلان محور املش ـ اطاقور (محدوده پل کیازنی) به علت تخریب پل.

۹ ـ استان مازندران محور چمستان فرعی در کاپی به علت عدم ایمنی کافی.

۱۰ ـ استان خوزستان محور رامهرمز ـ بهبهان کیلومتر ۲۰ به علت ریزش پل.

۱۱ ـ استان لرستان محور الیگودرز ـ شول‌آباد از مورخه ۲۸ دی ۹۷ تا اطلاع ثانوی مسدود است.

۱۲ ـ استان خوزستان محورهای فرعی سویدانی و روستای حاجیه از توابع شهرستان سوسنگرد به علت طغیان رودخانه.

۱۳ ـ استان ایلام محور روستایی نسار شهرستان چرداول به علت رانش زمین.

۱۴ ـ جنوب استان سیستان و بلوچستان محورهای نیکشهر ـ چاهان ـ زرآباد و محور فرعی فنوج ـ رمشک و محورنیکشهر ـ بنت و محور فنوج ـ اسپکه به علت باراش باران و طغیان رودخانه.

۱۵ ـ استان هرمزگان محور بستک جاده فرعی روستایی ارمک به علت بارش باران و طغیان رودخانه.

۱۶ ـ استانهای تهران و شرق سمنان محور فیروزکوه ـ سمنان گردنه بشم به علت کولاک شدید و کاهش دید.

۱۷ ـ استان خراسان شمالی محور اسفراین ـ بجنورد (محدوده گردنه پلمیس و گردنه اسدلی به علت بارش برف و کولاک و یخ زدگی)

۱۸ ـ استان مازندران محور چالوس به کرج کیلومتر ۲۰ (محدوده دربند ۵۰۰ متر بالاتر از تونل هزار چم) به علت ریزش سنگ.

وی از رانندگان خواست حتماً پیش از آغاز سفر، تجهیزات زمستانی خودرو را کنترل کرده، لباس گرم و زنجیرچرخ به همراه داشته و پیش از ورود به محورها باک بنزین خودرو خود را پر کنند.

رحمانی خاطرنشان کرد: شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ مربوط به مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان درباره آخرین وضعیت راه‌های کشور است.