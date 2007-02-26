کمک 50 میلیارد تومانی دولت به شهرداری تهران جهت تکمیل مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در اجرای تبصره 13 قانون بودجه 1385 کل کشور با اختصاص 000/500 میلیون ریالی به شهرداری تهران جهت توسعه قطار شهری تهران و حومه (مترو) موافقت نمودند.

این تصمیم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور پنجم اسفندماه برای اجرا به وزارت کشور و وزارت راه و ترابری ابلاغ شده است.

دولت از ابتدای سال جاری از طریق مصوبات شورای اقتصاد و نمایندگان ویژه اجرای تبصره 13 در موارد مختلف کمکهای گوناگونی به شهرداری تهران و دیگر کلان شهرهای کشور جهت توسعه مترو و کمک به یارانه بلیط آن انجام داده است.

