صرفه جویی ۲۴۵ میلیون دلاری با تولید داروهای ضد سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرشاد حسینی شیرازی دبیر دومین کنگره بینالمللی داروسازی نوین،گفت: سال گذشته حدود ۲۴۰۰ نفر در این همایش شرکت کردند اما امسال تعداد شرکتکنندگان این کنگره به بیش از سه هزار نفر رسیده است.
وی بابیان اینکه همزمان با این همایش سه کنگره «فناوریهای نوین دارویی و سلامت»، «همایش مسمومیتهای شایع» و «کنگره شیمی دارویی ایران» در حال برگزاری است، توضیح داد: در این همایش شاهد ۵۲ سخنران کلیدی و ارائه ۴۱۰ پوستر از بین حدود ۸۰۰ پوستر ارسالشده خواهیم بود.
دبیر دومین کنگره بینالمللی داروسازی نوین با بیان اینکه این چهار کنگره در کنار یکدیگر برگزار میشود تا با تبادل اطلاعات در حوزههای مرتبط با دارو و علوم پزشکی مفاهیم جدیدی شکل گیرد، یادآور شد: در این همایش شاهد چند رویداد مهم ازجمله ایجاد کنگره «Pharmacy update regional» و تشکیل نخستین فرم منطقهای دانشجویان داروسازی رخ خواهیم بود.
حسینی شیرازی ادامه داد: از سال آینده کنگره «Pharmacy update regional» در کشورهای منطقه برگزار خواهد شد؛ همچنین با تشکیل نخستین «فرم منطقهای دانشجویان داروسازی» با شرکت دانشجویانی از عراق، ترکیه، قزاقستان و روسیه و با محوریت دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی به نمایندگی از ایران، شاهد تأثیر بسزایی در ارتباطات منطقهای در حوزه داروسازی خواهیم بود.
در بخش دیگری از این مراسم، غلامرضا اصغری رئیس سابق سازمان غذا و دارو، اظهار کرد: امیدوارم این کنگره به ارتقای کیفیت دارو و ارائه خدمات دارویی در کشور کمک کند و درنهایت موجب ارتقای سلامت مردم و بیمارانی که از داروها استفاده میکنند، شود.
وی، به روز شدن ارتباط و همکاری های بینالمللی با سایر دانشمندان کشورها برای ارتقای صنعت دارو و نوآوری در حوزه داروسازی را از اهداف این کنگره عنوان کرد و گفت: امیدواریم این کنگره باعث استفاده بیشتر از تجربیات حوزه داروسازی شود تا درنهایت مردم با رنج و درد کمتری در هنگام بیماری روبهرو باشند.
مصطفی قانعی دبیر شورای فناوریهای زیستی ریاست جمهوری نیز در بخش دیگری از این مراسم به ارائه مطالبی درباره فعالیتها و برنامههای ستاد توسعه زیستفناوری برای تولید داروهای با تکنولوژی بالا پرداخت و گفت: طبق این سیاست، در قالب یک بسته از شرکتهای نوپای دانشبنیان برای تولید صنعتی داروها حمایت میشود و ریسک این پروژهها را معاونت علمی پوشش میدهد.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای این سیاست به حداقل رساندن ارز بری و توسعه مولکولهای جدید است، یادآور شد: کسی که مولکول جدید دارد، پروژهاش در فهرست محصولات دانشبنیان قرار میگیرد و ضمن پیروی از مقررات محصولات دانشبنیان، موردحمایت مالی قرار میگیرد.
قانعی ادامه داد: در این مدل از گام نخست، تا آخرین گام پروژه در ساختاری به نام شتابدهنده شکل میگیرد.
دبیر شواری فناوریهای زیستی ریاست جمهوری درباره نحوه فعالیت شتابدهندهها توضیح داد: ما در این شتابدهندهها در حقیقت روند کسبوکار نو را سرعت بخشیده، کیفیت محصول را ارتقا داده، محورهای کسبوکار را آموزش داده و همچنین در پروژه مشارکت میکنیم.
وی درباره نحوه مشارکت در پروژهها توضیح داد: نحوه مشارکت در پروژهها به این شکل است که فروش دارو به نتیجه رسید، هزینه آن باید از محل فروش به صندوق حمایتی برگردد، اما اگر پروژه شکست خورد و دارو به فروش نرسید، صندوق چیزی از محقق و شرکت نمیخواهد و کل هزینه آن بخشیده میشود.
قانعی بابیان اینکه در پروژهها در قالب ساختار شتابدهندهها از مکانیسم معافیت مالیاتی برخوردار میشوند، گفت: مدل «پرسیس ژن» یکی از این مدلهایی است که به نتیجه رسید و حوزه فعالیتهای آن مرتبط به داروهای زیستفناوری، آنتیبادیها و پروتئینهای نوترکیب میشود.
دبیر شواری فناوریهای زیستی ریاست جمهوری درباره دستاوردهای مدل پرسیس ژن توضیح داد: در سال ۱۳۹۷ موفق شدیم ۹ دارو را با شرکتهای نوپا به نتیجه برسانیم که برای آن حدود ۱۰ میلیارد تومان از طریق صندوق تضمین و حمایت شد.
وی از راهاندازی شعبههای شتابدهنده در شیراز، ارومیه و تبریز تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: همچنین شتابدهندهای برای داروهای پیشرفته تشکیلشده و از آن حمایت میشود و تاکنون پنج میلیارد تومان برای آن هزینه شده و کل حوزههای مربوط به واکسن، داروهای بیولوژیک، داروهای پیشرفته، غذا و فناوریهای پیشرفته نیز در برنامه ما قرار دارد.
صرفهجویی ۲۴۵ میلیون دلاری با تولیدات دارویی
قانعی درباره برنامههای آتی اظهار کرد: برنامه ما این است که تا سه سال آینده ۲۵داروی بیولوژیک نوترکیب، پنج داروی بیولوژیک غیر نوترکیب و دو داروی نوترکیب موضعی را تولید کنیم.
وی افزود: همچنین تولید داروهای پیشرفته ضد سرطان نیز در دستور کار است و با تولید این داروها در مجموع حدود ۲۴۵ میلیون دلار صرفهجویی خواهد شد.
دبیر شواری فناوریهای زیستی ریاست جمهوری ادامه داد: طرحهای ویژه تولید هفت واکسن انسانی و ۱۸ واکسن دام، طیور و آبزیان نیز در برنامه قرار دارد که ۱۰۰میلیون دلار نیز از طریق تولید آنها صرفهجویی میشود.
قانعی همچنین از ورود به حوزه غذا خبر داد و گفت: درمجموع ۹۴ محصول در سه سال آینده به نتیجه خواهد رسید.
دومین کنگره بینالمللی داروسازی نوین، به همت مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نشریه پزشکی نوین از ۱۷ تا ۱۹ بهمن ۹۷ در سالن همایشهای رازی در حال برگزاری است.
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