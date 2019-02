آزمون صلاحیت دانش آموختگان «طب سوزنی» خارج از کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموختگان رشته طب سوزنی خارج از کشور که متقاضی ارزشیابی مدارک خارج از کشور خود هستند و طبق رای کمیسیون ارزشیابی ملزم به شرکت در آزمون شده اند می توانند در روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفند در آزمون علمی و عملی شرکت کنند.

آزمون در دو مرحله تئوری و عملی در روزهای ۱۳ اسفند ۹۷ (آزمون تئوری) و ۱۴ اسفند ۹۷ (آزمون عملی) راس ساعت ۸ صبح توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار خواهد شد.

رفرنس‌های آزمون شامل ۱. Atlas of Acupuncture by Claudia Focks و ۲. The Foundations of Chinese Medicine ۳rd Edition by Giovanni Maciocia و ۳.Diagnosis in Chinese Medicine ۳nd Edition by Giovanni Maciocia است.