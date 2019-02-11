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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

سخنان رئیس جمهور باعث زیر سئوال بردن زحمات پزشکان می‌شود

سخنان رئیس جمهور باعث زیر سئوال بردن زحمات پزشکان می‌شود

یک جراح با بیان اینکه پزشکان همواره با فداکاری به بیماران خدمت کرده‌اند گفت: صحبت‌های اخیر رئیس جمهور باعث زیر سوال بردن خدمات و زحمات پزشکان می‌شود.

علی عباس‌پور جراح و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صحبت‌های اخیر رئیس جمهور درباره عملکرد پزشکان در داخل و خارج از کشور گفت: صحبت های اخیر رئیس جمهور نشان می دهد که ایشان هیچ اشرافی به سیستم پزشکی ندارد.

وی با بیان اینکه پزشکان از انجام اعمالی مانند پانسمان، تزریق و دیگر موارد ابایی ندارند، عنوان کرد: گاهی پزشکان کارهایی پایین تر از این موارد را هم انجام می‌دهند اما به طور کلی در همه سیستم ها و در سیستم پزشکی نیز یک تقسیم بندی وجود داشته و هرکس وظایف خود را دارد.  پرستار، بهیار، پزشک و جراح هرکدام اعمال خود را انجام می‌دهند و همگی در خدمت بیماران هستند و این طبق یک تقسیم بندی است.

وی با اشاره به اینکه سخنان اخیر روحانی در جایگاه رئیس جمهور گفته های دقیقی نبود، تصریح کرد: رئیس جمهور باید در سخنان خود تجدید نظر کند و چرا که استفاده از این الفاظ و تعابیر و در شان یک رئیس جمهور و جامعه پزشکی نیست.

عباسی با بیان اینکه گفته های رئیس جمهور موجب مکدر شدن خاطر جامعه پزشکی شده است، عنوان کرد: پزشکان همواره با فداکاری به بیماران خدمت کرده اند اما استفاده از این الفاظ برای آنان، موجب زیر سوال بردن خدمات و زحمات پزشکان می شود. پیشنهاد میکنیم رئیس‌جمهور در سخنان خود نسبت به جامعه پزشکی تجدیدنظر کنند.  
 

کد مطلب 4536760
ساناز باقری راد

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