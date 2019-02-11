علی عباس‌پور جراح و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صحبت‌های اخیر رئیس جمهور درباره عملکرد پزشکان در داخل و خارج از کشور گفت: صحبت های اخیر رئیس جمهور نشان می دهد که ایشان هیچ اشرافی به سیستم پزشکی ندارد.

وی با بیان اینکه پزشکان از انجام اعمالی مانند پانسمان، تزریق و دیگر موارد ابایی ندارند، عنوان کرد: گاهی پزشکان کارهایی پایین تر از این موارد را هم انجام می‌دهند اما به طور کلی در همه سیستم ها و در سیستم پزشکی نیز یک تقسیم بندی وجود داشته و هرکس وظایف خود را دارد. پرستار، بهیار، پزشک و جراح هرکدام اعمال خود را انجام می‌دهند و همگی در خدمت بیماران هستند و این طبق یک تقسیم بندی است.

وی با اشاره به اینکه سخنان اخیر روحانی در جایگاه رئیس جمهور گفته های دقیقی نبود، تصریح کرد: رئیس جمهور باید در سخنان خود تجدید نظر کند و چرا که استفاده از این الفاظ و تعابیر و در شان یک رئیس جمهور و جامعه پزشکی نیست.

عباسی با بیان اینکه گفته های رئیس جمهور موجب مکدر شدن خاطر جامعه پزشکی شده است، عنوان کرد: پزشکان همواره با فداکاری به بیماران خدمت کرده اند اما استفاده از این الفاظ برای آنان، موجب زیر سوال بردن خدمات و زحمات پزشکان می شود. پیشنهاد میکنیم رئیس‌جمهور در سخنان خود نسبت به جامعه پزشکی تجدیدنظر کنند.

